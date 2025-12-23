Μήπως ξεχάσατε το voucher βιβλίων της ΔΥΠΑ; Λήγει σε λίγες ημέρες

Λίγες μόνο ημέρες έχουν ακόμη περιθώριο να κάνουν χρήση του voucher αγοράς βιβλίων της ΔΥΠΑ όσοι δικαιούχοι δεν το έχουν ενεργοποιήσει. Υπενθυμίζεται πως στο τέλος του έτους (2025) ολοκληρώνεται το πρόγραμμα επιταγών αγοράς βιβλίων 2025, το οποίο ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου. Οι δικαιούχοι που δεν έχουν ακόμη ενεργοποιήσει το voucher τους καλούνται να το πράξουν έως τις 31 Δεκεμβρίου, προκειμένου να μη χάσουν το δικαίωμά τους.



Στο πλαίσιο του προγράμματος έχουν εκδοθεί 150.000 επιταγές, αξίας 25 ευρώ η καθεμία (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Στο δίκτυο συμμετέχουν 867 βιβλιοπωλεία και εκδοτικοί οίκοι σε όλη τη χώρα.



Η επιταγή έχει τη μορφή μοναδικού κωδικού αριθμού και δίνει τη δυνατότητα στους δικαιούχους και ωφελούμενους να αγοράσουν βιβλία της επιλογής τους από τους παρόχους του μητρώου, με έκπτωση τουλάχιστον 10% σε όλα τα βιβλία (εξαιρουμένων των ξενόγλωσσων). Δεν περιλαμβάνονται τα σχολικά βιβλία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων.



Μέχρι σήμερα έχουν ενεργοποιηθεί 125.055 voucher, γεγονός που σημαίνει ότι σημαντικός αριθμός επιταγών παραμένει ανενεργός λίγες ημέρες πριν από τη λήξη του προγράμματος. Μία επιταγή μπορεί να ανταλλαχθεί για την αγορά περισσοτέρων του ενός βιβλίων. Επίσης, για την αγορά ενός βιβλίου, του οποίου η τιμή υπερβαίνει την αξία μίας επιταγής, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι επιταγές του δικαιούχου και ωφελουμένων μελών του.

Στην περίπτωση που η τιμή του βιβλίου ή των βιβλίων υπερβαίνει το ύψος της επιταγής ή των επιταγών του δικαιούχου και των ωφελουμένων μελών του, την επιπλέον διαφορά υποχρεούται να καταβάλει ο ίδιος ο δικαιούχος κατά την αγορά του βιβλίου. Στην περίπτωση που η τιμή του βιβλίου ή των βιβλίων είναι χαμηλότερη από το ύψος της επιδότησης της επιταγής ή των επιταγών του δικαιούχου και των ωφελουμένων μελών αυτού, η επιδότηση που θα καταβάλλεται θα αντιστοιχεί στη χαμηλότερη αυτή τιμή.

Σκοπός του voucher είναι να γίνει αγορά βιβλίων κάθε είδους, με εξαίρεση τα σχολικά βιβλία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων (βιβλία που χορηγούνται δωρεάν από το Υπουργείο Παιδείας). Η επιταγή δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για την αγορά σχολικών ή άλλων ειδών που τυχόν πωλούνται στα καταστήματα των παρόχων.

Για να ενεργοποιηθεί η επιταγή:

Ο πάροχος εισέρχεται στο ηλεκτρονικό σύστημα ενεργοποίησης των επιταγών της ΔΥΠΑ, εντοπίζει βάσει του κωδικού αριθμού τον δικαιούχο / ωφελούμενο και την επιταγή και ενημερώνει τα σχετικά πεδία του συστήματος, συμπληρώνοντας υποχρεωτικά όλα τα ζητούμενα στοιχεία δηλ. την ημερομηνία συναλλαγής, τους τίτλους των βιβλίων, την τιμή λιανικής πώλησης ανά βιβλίο πριν και κατόπιν της έκπτωσης (όταν αυτή απαιτείται) καθώς και τον αριθμό της απόδειξης λιανικής πώλησης.

Η συμπληρωμένη με τα στοιχεία αγοράς επιταγή αποθηκεύεται στο ΟΠΣ της ΔΥΠΑ. Οι επιταγές των δικαιούχων και των ωφελουμένων τους μπορούν να ενεργοποιηθούν είτε συνολικά είτε σε διαφορετικό χρόνο και από διαφορετικό πάροχο. Η αγορά του βιβλίου μπορεί να γίνει είτε με φυσική παρουσία του δικαιούχου στο κατάστημα είτε εξ αποστάσεως.