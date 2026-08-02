Μητσοτάκης: «Αποχαιρετώ με συγκίνηση μια προσωπικότητα σαν τον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη...»

Τα συλλυπητήριά του για την απώλεια του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη εξέφρασε με ανάρτησή του στο Facebook ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.



Ο κ. Μητσοτάκης, σημειώνει για τον πρώην υπουργό της ΝΔ πως πρόκειται για μία «προσωπικότητα η οποία σφράγισε όχι μόνο τη διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά την ίδια την εξέλιξη της Μεταπολίτευσης».



Αναλυτικά η ανάρτηση του πρωθυπουργού για την απώλεια του ιστορικού στελέχους και πρώην υπουργού της ΝΔ έχει ως εξής:



«Αποχαιρετώ, σήμερα, με συγκίνηση μία προσωπικότητα η οποία σφράγισε όχι μόνο τη διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά την ίδια την εξέλιξη της Μεταπολίτευσης.



Σταθερός, αποφασιστικός και διαρκώς προσηλωμένος στη θεσμική ακεραιότητα, ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε πρωταγωνιστής σε κρίσιμες στιγμές του τόπου μας, αφήνοντας πίσω του μια σπάνια παρακαταθήκη πολιτικού πολιτισμού.Στην μακρά πορεία του, από τις καίριες θέσεις που υπηρέτησε στην Ελληνική Βουλή και στο Ευρωκοινοβούλιο, όπως και στα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Παιδείας και Εμπορίου, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα. Επιδεικνύοντας γενναιότητα, αλλά και διορατικότητα. Με γνώρισμά του την αφοσίωση στη Δημοκρατία και στην παράταξη. Και με προσωπικό ήθος που αναγνώριζαν φίλοι και αντίπαλοι.



Ακόμη και μετά την αποχώρησή του από το πολιτικό προσκήνιο, η παρουσία του στον δημόσιο βίο παρέμεινε ενεργή. Τόσο με τις κατά καιρούς νηφάλιες παρεμβάσεις του, όσο και με την προσφορά του ως μελετητής των ιστορικών μνημείων της πατρίδας μας των οποίων υπήρξε διαχρονικός λάτρης. Γιατί, πράγματι, και τα ενδιαφέροντά του πέραν της πολιτικής ήταν πολλά.Ευτύχησα από μικρός να παρακολουθήσω την πορεία του, καθώς υπήρξε συνεργάτης του πατέρα μου. Ακροατής, επίσης, των συμβουλών του για τη σημασία της ευθύνης και του μέτρου στο ξεκίνημα και της δικής μου πολιτικής διαδρομής. Και, βέβαια, επί πολλά χρόνια φίλος της οικογένειας και των παιδιών του. Σε αυτήν εκφράζω, τώρα, εκ μέρους σύσσωμης της Νέας Δημοκρατίας, τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια».

«Καλό ταξίδι, κ. Πρόεδρε»

Ο Κωστής Χατζηδάκης σε ανάρτησή του για την απώλεια του ιστορικού στελέχους της ΝΔ, αναφέρει τα εξής: «Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν ένας από τους πυλώνες της παράταξής μας. Στέλεχος με κύρος, ήθος, σοβαρότητα και διαχρονική παρουσία. Πάντοτε με μεγάλη δημοφιλία στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας και με εκτίμηση από όλους τους αρχηγούς του κόμματος, με πρώτο τον Κωνσταντίνο Καραμανλή.

Για τρία χρόνια, από το 2004 έως το 2007, υπηρετήσαμε μαζί στην ευρωβουλή και ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν τότε αρχηγός της κοινοβουλευτικής μας ομάδας. Με περιέβαλε πάντοτε με αγάπη και εμπιστοσύνη, ενώ συνομιλούσαμε μέχρι και τα τελευταία χρόνια» προσθέτει ο κ. Χατζηδάκης, εκφράζει τα συλλυπητήριά του στον Μιλτιάδη, τον Θωμά, την Ελένη και τον Κωνσταντίνο και σημειώνει «Καλό ταξίδι, Πρόεδρε!»

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς σε δήλωσή του τόνισε πως «ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε ένας ευπατρίδης πολιτικός, μετριοπαθής, με ήθος, με αρχές και αξίες και με πολυετή μεγάλη προσφορά στην Παράταξη. Βαθύτατα καλλιεργημένος και με ιδιαίτερη σχέση με τον ελληνικό πολιτισμό, αγάπησε βαθιά την Ελλάδα και την ιδιαίτερη πατρίδα του τη Λακωνία. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε ανάρτησή του στο Facebook έγραψε τα εξής: «Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε ένας από τους διαχρονικούς στυλοβάτες της Νέας Δημοκρατίας, ένας πολιτικός που υπηρέτησε με συνέπεια, ήθος και αφοσίωση την πατρίδα και την παράταξη.

Από σήμερα, η Νέα Δημοκρατία, αλλά και η χώρα, είναι φτωχότερες.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Μιλτιάδη, τον Θωμά, την Ελένη, τον Κωνσταντίνο και σε όλους τους οικείους του.

Αιωνία του η μνήμη».

Πιερρακάκης: «Κύρος, σοβαρότητα και μετριοπάθεια»

Τα ειλικρινή του συλλυπητήρια για την απώλεια του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, που πέθανε σήμερα σε ηλικία 93 ετών, εξέφρασε με ανάρτησή του ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

«Με κύρος, σοβαρότητα και μετριοπάθεια, κέρδισε την εκτίμηση των πολιτικών του συνομιλητών και την εμπιστοσύνη των πολιτών», έγραψε μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και πρόεδρος του Eurogroup.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κυριάκου Πιερρακάκη:

«Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε μια ιστορική πολιτική φυσιογνωμία της μεταπολίτευσης και ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες της Νέας Δημοκρατίας. Λάκωνας στην καταγωγή, υπηρέτησε με ήθος και αίσθημα ευθύνης τη δημόσια ζωή, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα τόσο στην παράταξή μας όσο και στη χώρα.

Με κύρος, σοβαρότητα και μετριοπάθεια, κέρδισε την εκτίμηση των πολιτικών του συνομιλητών και την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στον Θωμά, τον Μιλτιάδη, την Ελένη και τον Κωνσταντίνο, καθώς και σε όλους τους οικείους του. Καλό ταξίδι».

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Δένδιας: «Μας συνέδεαν στενοί οικογενειακοί δεσμοί»

Το δικό του «αντίο» στον Γιάννη Βαρβιτσιώτη είπε με ανάρτησή του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, που -όπως έγραψε- με τον εκλιπόντα τον συνέδεαν στενοί οικογενειακοί δεσμοί.



Αναλυτικά η ανάρτησή του ΥΕΘΑ



«Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης υπηρέτησε τον δημόσιο βίο και την παράταξη επί δεκαετίες, διατελώντας Βουλευτής, Υπουργός και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Οι θέσεις και οι απόψεις του διακρίνονταν για τη διαυγή σχέση τους με τον ιδεολογικό και αξιακό πυρήνα της ΝΔ, όπως την οραματίστηκε και τη δημιούργησε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Διακρίθηκε επίσης για το συγγραφικό του έργο, ενώ η προσφορά του στα ζητήματα της Εθνικής Άμυνας, ως αρμόδιου Υπουργού, υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική. Είχα την τιμή να γνωρίζω τον Γ. Βαρβιτσιώτη σε προσωπικό επίπεδο, καθώς μας συνέδεαν οικογενειακοί δεσμοί, μέσα από τη μακρόχρονη γνωριμία του με τον πατέρα μου Σπύρο. Yπήρξα πολλάκις ευγνώμων αποδέκτης των συμβουλών και των παραινέσεων του. Τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια στα παιδιά του, Μιλτιάδη, Ελένη, Θωμά & Κωνσταντίνο, καθώς και σε όλους τους οικείους του».

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Η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της ΝΔ

Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη και ιδιαίτερη συγκίνηση τον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της Παράταξής μας και του δημόσιου βίου της χώρας.



Λάκωνας στην καταγωγή, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1933. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στη συνέχεια στο Πανεπιστήμιο του Φράιμπουργκ, με ειδίκευση στο Εταιρικό Δίκαιο. Με την επιστροφή του στην Αθήνα άρχισε να δικηγορεί και το 1960 αναγορεύτηκε διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.



Πρωτοεξελέγη Βουλευτής το 1961 και για σχεδόν πέντε δεκαετίες υπηρέτησε την Πατρίδα και τους δημοκρατικούς θεσμούς με συνέπεια, σοβαρότητα και αίσθημα ευθύνης. Στα δύσκολα χρόνια της δικτατορίας συνελήφθη και φυλακίστηκε, πληρώνοντας το τίμημα της προσήλωσής του στη Δημοκρατία.



Μετά τη Μεταπολίτευση ήταν μέλος της πρώτης Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας το 1974 και εκλεγόταν ανελλιπώς έως το 2004. (Βουλευτής Β΄Αθηνών 1974-2000 και Επικρατείας 2000-2004), ενώ την πενταετία 2004-2009 ήταν μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.



Στην πολυσήμαντη διαδρομή του, ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης ανέλαβε κορυφαίες κυβερνητικές, κοινοβουλευτικές και κομματικές ευθύνες.



Υφυπουργός Εσωτερικών στην Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας του 1974, στις Κυβερνήσεις του Κωνσταντίνου Καραμανλή διετέλεσε διαδοχικά Υφυπουργός Εξωτερικών (1974-1975), Υπουργός Εμπορίου (1975-1977) και Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (1977-1980).



Ανέλαβε Υπουργός Εθνικής Άμυνας στην Κυβέρνηση συνεργασίας του Τζαννή Τζαννετάκη (1989) και Υπουργός Εμπορίου στην οικουμενική Κυβέρνηση του Ξενοφώντα Ζολώτα (1989-1990)



Στις Κυβερνήσεις του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη την περίοδο 1990-1993, διετέλεσε Υπουργός Εθνικής Άμυνας (1990-1993) και Δικαιοσύνης (1992).



Διετέλεσε επίσης Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας (1994-1997), Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (1985-1996), ενώ από το 1998 έως το 2010 ήταν Πρόεδρος του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής.



Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε ένας σπουδαίος πολιτικός άνδρας, με συγκρότηση, ήθος, οξυδέρκεια, αποτελεσματικότητα και αφοσίωση στο εθνικό συμφέρον, κερδίζοντας την αναγνώριση και την εκτίμηση του συνόλου του πολιτικού κόσμου και αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας.



Για τη Νέα Δημοκρατία, δεν υπήρξε απλώς ένα ιστορικό στέλεχος. Υπήρξε θεματοφύλακας των αρχών και των αξιών της Παράταξης και σημείο αναφοράς για πολλές γενιές στελεχών της. Η διαδρομή, η προσφορά και το παράδειγμά του θα παραμείνουν ζωντανά στη συλλογική μνήμη μας.



Τον αποχαιρετούμε με σεβασμό και ευγνωμοσύνη, εκφράζοντας τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στα παιδιά του Μιλτιάδη, Θωμά, Ελένη και Κωνσταντίνο και στους οικείους του.