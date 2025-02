Μητσοτάκης: Χαιρετίζουμε την πρόταση της φον ντερ Λάιεν για τις αμυντικές δαπάνες

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του (στα αγγλικά) χαιρετίζει την πρόταση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να ενεργοποιηθεί η ρήτρα διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες, σημειώνοντας πως αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα για τη συλλογική ασφάλεια της Γηραιάς Ηπείρου.



Συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός γράφει:



«Η Ελλάδα έχει από καιρό υποστηρίξει την εξαίρεση των αμυντικών δαπανών από τους δημοσιονομικούς περιορισμούς. Χαιρετίζουμε την πρόταση της Προέδρου @vonderleyen να ενεργοποιηθεί η ρήτρα διαφυγής, επιτρέποντας στα κράτη μέλη της ΕΕ να ενισχύσουν τις αμυντικές τους δυνατότητες. Ένα κρίσιμο βήμα για τη συλλογική μας ασφάλεια».



«Greece has long advocated to exempt defence investments from fiscal constraints. We welcome the proposal by President @vonderleyen to activate the escape clause, enabling EU member states to strengthen their defence capabilities. A crucial step for our collective security».

Greece has long advocated to exempt defence investments from fiscal constraints. We welcome the proposal by President @vonderleyen to activate the escape clause, enabling EU member states to strengthen their defence capabilities. A crucial step for our collective security. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) February 14, 2025

Φον ντερ Λάιεν: Η Επιτροπή θα προτείνει την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής

Σημειώνεται ότι για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι «η Ευρώπη πρέπει να κάνει περισσότερα» και για να το πετύχει αυτό χρειάζεται να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες που επί του παρόντος στην ΕΕ είναι λίγο κάτω από το 2% του ΑΕΠ πάνω από το 3% του ΑΕΠ και αυτό σημαίνει εκατοντάδες δισεκατομμύρια περισσότερες επενδύσεις κάθε χρόνο. Για το λόγο αυτό, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι θα προτείνει την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής του Συμφώνου Σταθερότητας για τις αμυντικές επενδύσεις.

«Αυτό θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να αυξήσουν σημαντικά τις αμυντικές τους δαπάνες», είπε, σημειώνοντας ότι αυτό θα γίνει «ελεγχόμενα και υπό όρους». Επιπλέον, είπε ότι η Επιτροπή θα προτείνει ένα ευρύτερο πακέτο εξατομικευμένων εργαλείων για την αντιμετώπιση της ειδικής κατάστασης κάθε κράτους μέλους. Τόνισε, ακόμη, ότι «για ένα τεράστιο πακέτο 'Αμυνας χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή προσέγγιση στον καθορισμό των επενδυτικών μας προτεραιοτήτων» και αυτό θα επιτρέψει επενδύσεις σε αμυντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος που είναι απαραίτητα.