Μόλις 9 εκπαιδευτές για 16.000 τυφλούς: Η απάντηση από τον Βόλο στην μεγάλη έλλειψη

Σε μια χώρα με πάνω από 16.000 τυφλούς πολίτες, μόλις εννέα εκπαιδευτές κινητικότητας και προσανατολισμού καλούνται να καλύψουν τις ανάγκες εκμάθησης του λευκού μπαστουνιού, του κατεξοχήν συμβόλου αυτονομίας και ανεξάρτητης μετακίνησης.

Η 15η Οκτωβρίου, που τιμάται ως η Παγκόσμια Μέρα Λευκού Μπαστουνιού, βρίσκει την Ελλάδα με τους λιγοστούς αυτούς εκπαιδευτές συγκεντρωμένους στα μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Καβάλα), αφήνοντας την περιφέρεια αντιμέτωπη με τεράστιες ελείψεις στην εκπαίδευση ατόμων με προβλήματα στην όραση.

Credits: LaraGuideDogs

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Σχολή Σκύλων Οδηγών Λάρα από την Αθήνα ένωσε τις δυνάμεις της με το Σωματείο «Μάγνητες Τυφλοί» στο Βόλο, εγκαινιάζοντας το πρόγραμμα «Λευκό Μπαστούνι». Με τη βοήθεια δωρητή, η εκπαιδεύτρια Λίνα Καλλέ μεταβαίνει στην πόλη και προσφέρει δωρεάν ατομικά μαθήματα προσανατολισμού και δεξιοτήτων ανεξάρτητης διαβίωσης σε τυφλά άτομα.

Credits: LaraGuideDogs

Η Πρόεδρος της Σχολής Λάρα, Ιωάννα-Μαρία Γκέρτσου, τόνισε την ανάγκη για ατομικά μαθήματα σε πόλεις όπως ο Βόλος. Από την πλευρά της, η Πρόεδρος των Μαγνήτων Τυφλών, Βιβή Τεμπέλη, επεσήμανε το μείζον ζήτημα: «Δεν γίνεται οι εκπαιδευτές να είναι μόνο στα μεγάλα κέντρα». Η ίδια δέχεται κλήσεις από ανθρώπους στη Λάρισα και τις Βόρειες Σποράδες που ζητούν βοήθεια για να κυκλοφορήσουν αυτόνομα, αλλά η κάλυψη εξαρτάται από την «καλή θέληση ιδιωτών» και περιστασιακές χορηγίες.

Credits: LaraGuideDogs

Η μόνιμη λύση, σύμφωνα με το Σωματείο, είναι η δημιουργία μόνιμου υπεύθυνου κινητικότητας για όλη τη Θεσσαλία, ώστε να μην περιμένει ένας τυφλός «μία στο τόσο» για να μάθει τις βασικές τεχνικές του λευκού μπαστουνιού, οι οποίες αφορούν την αποδοχή της κατάστασης, τον προσανατολισμό και την εξοικείωση με διαδρομές. Το πρόγραμμα «Λευκό Μπαστούνι» της Σχολής Λάρα υλοποιείται από το 2022 και συνεχίζει να ταξιδεύει στην Περιφέρεια, καλύπτοντας ανάγκες από βρέφη μέχρι ενήλικες.