Μονιμότητα: Το 2023 οι δημόσιοι υπάλληλοι ψήφισαν Μητσοτάκη

Τα έφερε έτσι τα πράγματα η ζωή και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα καταπιαστεί ξανά με το Δημόσιο και τη μονιμότητα, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

«Το ίδιο σαφής είναι και η προσήλωσή μου στη μάχη με το «βαθύ κράτος». Γιατί μία δημόσια διοίκηση φιλική και αποτελεσματική πρέπει πλέον να έχει ως κινητήρια δύναμη τη διαρκή αξιολόγηση και να θέσει την έννοια της μονιμότητας σε μία εντελώς νέα βάση».

Αυτό είπε ο πρωθυπουργός στο τηλεοπτικό του μήνυμα και πλέον περιμένουμε το πώς θα αποκρυσταλλωθεί η φράση «σε μια εντελώς νέα βάση», ως προς τη μονιμότητα.

Πάμε λίγο πίσω στις εκλογές του 2023 και στα αποτελέσματα ανά επαγγελματική ιδιότητα.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι ψήφισαν Κυριάκο Μητσοτάκη σε ποσοστό 36%, ο ΣΥΡΙΖΑ έμεινε πίσω στο 24% ενώ το πάλαι ποτέ κραταιό, εντός δημοσίου, ΠΑΣΟΚ βρέθηκε στην τρίτη θέση με 13%.

Αυτά είναι τα στοιχεία από την κάλπη το 2023 που εκεί στη ΝΔ θα χρειαστεί σύντομα να «ξεσκονίσουν». O κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης πάντως, αναφερόμενος στην αξιολόγηση προέβλεψε «πολιτική μάχη»...