Συνταγματική αναθεώρηση: Το βήμα Μητσοτάκη προς τη συναίνεση και το πρέσινγκ σε Ανδρουλάκη

Πρωτοβουλία, που εκ των πραγμάτων οριοθετεί εκ νέου την πολιτική ατζέντα, ύστερα από ένα δύσκολο για την κυβέρνηση χρονικό διάστημα είναι η εκκίνηση της Συνταγματικής Αναθεώρησης.

Ενδεικτική ως προς το πολιτικό βεληνεκές του εγχειρήματος είναι η τοποθέτηση του πρωθυπουργού: «είναι καιρός να τολμήσουμε μεγάλες τομές..πρόθεσή μας είναι μία γενναία, μία τολμηρή Συνταγματική Αναθεώρηση, που θα απαντά στις ανάγκες των εξελίξεων». Κεντρικό κυβερνητικό στέλεχος υπογραμμίζει ότι στόχευση της πλειοψηφίας είναι μία η προώθηση βαθέων αλλαγών χάριν της προσαρμοστικότητας στα νέα δεδομένα με στόχο την αλλαγή του μοντέλου διακυβέρνησης.

Το χρονοδιάγραμμα

Σύμφωνα με τον έως τώρα σχεδιασμό, η αρμόδια κοινοβουλευτική διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει κατά τον Απρίλιο. Νωρίτερα και συγκεκριμένα το Μάρτιο αναμένεται να έχει αποκρυσταλλωθεί η πρόταση του κυβερνώντος κόμματος, εξ ου και σε επιστολή του προς τους γαλάζιους βουλευτές, ο κ. Μητσοτάκης ζητά τις προτάσεις τους εντός του Φεβρουαρίου. Έτερη γραμμή κυβερνητικής πληροφόρησης υπενθυμίζει ότι το περιεχόμενο των υπό αναθεώρηση άρθρων βασίζεται στην πρόταση του 2018.

«Πιστεύω βαθιά στην αποφασιστικότερη συμμετοχή τακτικών δικαστών σε υποθέσεις τυχόν ποινικής ευθύνης Υπουργών ενώ αυτοί ασκούν τα καθήκοντά τους», επανέλαβε ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στο άρθρο 86, γύρω από το οποίο έχει σχηματιστεί εδώ και αρκετό καιρό μία γενική ομοθυμία ως προς την ανάγκη αναθεώρησης του.

Επιπλέον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενέταξε στα υπό αναθεώρηση άρθρα ζητήματα όπως η ίδρυση μη κρατικών Πανεπιστημίων, η άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και η αλλαγή στον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης. Όπως, εξάλλου, έχει προιδεάσει κατά καιρούς ο πρωθυπουργός, την αναθεωρητική διαδικασία θα απασχολήσουν η κλιματική κρίση, η Τεχνητή Νοημοσύνη και η καθιέρωση της δημοσιονομικής ισορροπίας.

Πρέσινγκ στον Ανδρουλάκη

Ουδείς, βεβαίως, παραγνωρίζει ότι η Συνταγματική Αναθεώρηση αποτελεί και μία σημαντική άσκηση συναίνεσης. «Εύχομαι η διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης να αποτελέσει μια απάντηση στην τοξικότητα και τη στείρα κομματική περιχαράκωση που διακρίνει το πολιτικό μας σύστημα» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Είναι σαφές ότι το Μέγαρο Μαξίμου βάζει στο «στόχαστρο» του το ΠΑΣΟΚ, θεωρώντας ότι υπάρχουν περιθώρια συναίνεσης, χωρίς, πάντως να παραγνωρίζει την τρικυμιώδη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Χαριλάου Τρικούπη. Υπ αυτό το πρίσμα, ο Παύλος Μαρινάκης διεμήνυσε ότι κυβέρνηση και αντιπολίτευση θα αναμετρηθούν με την ιστορία φορτίζοντας πολιτικά το διακύβευμα της κορυφαίας θεσμικής διαδικασίας. Εξάλλου και όπως σας ενημέρωσε εγκαίρως το flash.gr τις επόμενες ώρες αναμένεται ευρεία κυβερνητική σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό και με τη συμμετοχή των Γιώργου Γεραπετρίτη, Στέλιου Κουτνατζή, Ευρυπίδη Στυλιανίδη και Θόδωρου Ρουσσόπουλου, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η ατζέντα της Αναθεώρησης.