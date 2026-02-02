Ο Μητσοτάκης ανοίγει τη Συνταγματική Αναθεώρηση - Οι δυο «Καραμανλικοί» και ο Γεραπετρίτης

Ώρα Συνταγματικής Αναθεώρησης για τον πρωθυπουργό, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ανοίγει εντός της ημέρας μέσω δήλωσης του τα…χαρτιά της πλειοψηφίας σχετικά με την ατζέντα, τους στόχους αλλά και το χρονοδιάγραμμα της αναθεωρητικής διαδικασίας.

Άλλωστε, τις πρωθυπουργικές προθέσεις είχε περιγράψει εγκαίρως το flash.gr από την περίοδο της Χριστουγεννιάτικης ανάπαυλας. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του flash.gr ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να κάνει λόγο για μία μεγάλη και βαθιά αναθεώρηση, προσαρμοσμένη στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής στην κατεύθυνση της αλλαγής του μοντέλου διακυβέρνησης. Επίσης, πρόκειται να υπογραμμίσει την ανάγκη ευρύτερων συναινέσεων, φωτογραφίζοντας κυρίως το ΠΑΣΟΚ, όπως εξάλλου επιτάσσει το Σύνταγμα.

Δυο Καραμανλικοί στην «εξίσωση»

Την προετοιμασία για την κορυφαία θεσμική διαδικασία «τρέχουν» ατύπως εδώ και αρκετό καιρό ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Γενικός Γραμματέας του πρωθυπουργού, Στέλιος Κουτνατζής. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο πρωθυπουργός είχε εδώ και αρκετές ημέρες εκτενή συζήτηση με τον καραμανλικών καταβολών βουλευτή Ροδόπης, Ευριπίδη Στυλιανίδη, ο οποίος προαλείφεται για τη θέση του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας. Ρόλο από την πλευρά του κυβερνώντος κόμματος αναμένεται να έχει επίσης σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες και ο απελθών πρόεδρος του Συμβουλίου της Ευρώπης και προσφάτως ορισθείς Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του τακτικού Συνεδρίου της ΝΔ τον ερχόμενο Μάιο, Θοδωρής Ρουσόπουλος.

Μάλιστα, εντός της εβδομάδας – δεν αποκλείεται ακόμη και αύριο – να πραγματοποιηθεί και σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη και με τη συμμετοχή όλων των προαναφερθέντων στελεχών, ώστε να επιταχυνθεί η προετοιμασία της Νέας Δημοκρατίας. Ως προς τούτο, τις επόμενες ώρες θα αποσταλεί και σχετική επιστολή προς τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας με στόχο να έχει μορφοποιηθεί πλήρως η πρόταση της πλειοψηφίας εντός του Μαρτίου, ώστε να εκκινήσει η κοινοβουλευτική διαδικασία τον Απρίλιο με τη συγκρότηση της Προαναθεωρητικής Επιτροπής.

«Ξεσκονίζουν» 60 άρθρα

Κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος επισημαίνει με νόημα πως η στάση της πλειοψηφίας δεν διαμορφώνεται εν κένω. Τουναντίον, θα βασιστεί στην αντίστοιχη πρόταση του 2018 και θα εμπλουτιστεί με τα θέματα, που κατά καιρούς έχει θίξει ο πρωθυπουργός στις δημόσιες παρεμβάσεις του.

Η κατεύθυνση της πλειοψηφίας είναι μία αναθεωρητική διαδικασία βαθέων τομών με αρκετά άρθρα – πάνω από 60 – στο κυβερνητικό μικροσκόπιο. Συγκεκριμένα, προς αναθεώρηση αναμένεται να προταθούν από την πλευρά της πλειοψηφίας το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια, το άρθρο 103 για τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, το άρθρο 24 για το περιβάλλον, το άρθρο 90 για τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, καθώς και το άρθρο 30 για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Επίσης, κατά καιρούς ο πρωθυπουργός έχει επισημάνει την ανάγκη καθιέρωσης κανόνων δημοσιονομικής ισορροπίας και βιωσιμότητας, την κατοχύρωση της υποχρέωσης του κράτους να φροντίζει για την προσιτή στέγη, αλλά και την προσαρμογή στις νέες συνθήκες, που διαμορφώνει η Τεχνητή Νοημοσύνη.