Τέλος το «κρυφτό»

Όπως θα διαβάσετε στο αναλυτικό ρεπορτάζ του Σπύρου Μουρελάτου για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, το Μέγαρο Μαξίμου μάλλον σκοπεύει να μπει κάπως «επιθετικά» στη συζήτηση για την κορυφαία συναινετική και κοινοβουλευτική διαδικασία.

Υπό την έννοια πως στην κυβερνητική έδρα υπάρχει η αίσθηση πως η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ εδώ και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα «κρύβεται» σε πολλά από τα μεγάλα και κεντρικά θέματα, όπως για παράδειγμα οι Ανεξάρτητες Αρχές.

«Θα μετρηθούμε όλοι στη Συνταγματική Αναθεώρηση» είπε χθες στον ΣΚΑΪ ο Παύλος Μαρινάκης χωρίς να παραλείψει να μιλήσει για την «ιστορία θεσμικής σοβαρότητας» που έχει το ΠΑΣΟΚ.

Τα υπόλοιπα στην πράξη - αν και σε ότι αφορά στη Συνταγματική Αναθεώρηση - ειδικά με το ΠΑΣΟΚ υπάρχουν καλές αλλά και πολύ κακές στιγμές. Και βέβαια ουδείς στο Μέγαρο Μαξίμου μπορεί να διαβεβαιώσει πως μια τέτοια συζήτηση, στη δεδομένη περίοδο, θα βρει το «όλον ΠΑΣΟΚ» στην ίδια όχθη.