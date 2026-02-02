Δουδωνής για Συνταγματική Αναθεώρηση: Θα συμμετάσχουμε στη συζήτηση από τη δική μας αφετηρία

Τη θέση ότι το ΠΑΣΟΚ άνοιξε πρώτο τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση διατύπωσε ο Παναγιώτης Δουδωνής σχολιάζοντας την πρωτοβουλία του Κυριάκου Μητσοτάκηνα ανοίξει τη σχετική συζήτηση αναζητώντας συναινέσεις «κοιτώντας» κυρίως προς την πλευρά του Νίκου Ανδρουλάκη.

Η δήλωση του Παναγιώτη Δουδωνή

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής άνοιξε πρώτο τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Βλέπετε, εμάς οι θεσμοί μας ενδιαφέρουν πολύ παραπάνω από αυτούς που τους παραβιάζουν. Θα συμμετάσχουμε στη σχετική συζήτηση από τη δική μας αφετηρία και με σκοπό να διαμορφωθούν οι σχετικές ρυθμίσεις και να επιτευχθούν οι σχετικές υπερπλειοψηφίες στη δεύτερη, τη λεγόμενη αναθεωρητική Βουλή, κατά τις προβλέψεις του ίδιου του Συντάγματος.