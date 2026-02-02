Με εισήγηση Στυλιανίδη η αναφορά Μητσοτάκη στην τεχνητή νοημοσύνη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άνοιξε τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση και αυτό που προκάλεσε εντύπωση είναι η αποστροφή του για τις ρυθμίσεις που θα πρέπει να απαντούν στις προκλήσεις της εποχής μεταξύ αυτών η τεχνητή νοημοσύνη.

Όπως πληροφορούμαι η συγκεκριμένη φράση μπήκε στη δήλωση του πρωθυπουργού έπειτα από εισήγηση του Ευριπίδη Στυλιανίδη ο οποίος, όπως έγραψε το Flash.gr, θα αναλάβει όπως όλα δείχνουν, κομβικό ρόλο στη διαδικασία της αναθεώρησης.

Σημειώστε, πως απόψε το βράδυ στην Κομοτηνή ο κ. Στυλιανίδης παρουσιάζει το βιβλίο του για την τεχνητή νοημοσύνη με ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον πάνελ αφού ανάμεσα στους ομιλητές θα είναι ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος αλλά και ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος.