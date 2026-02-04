Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα δεν είναι πια ουραγός – Είμαστε στον παγκόσμιο χάρτη της Τεχνητής Νοημοσύνης»

Η Ελλάδα δεν παρακολουθεί απλώς τις εξελίξεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ)· τις συνδιαμορφώνει. Στο πλαίσιο της συζήτησης για το πρόγραμμα «The Greek AI Accelerator», ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με νέους επιχειρηματίες του οικοσυστήματος της καινοτομίας, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα έχει πλέον το «εισιτήριο» για την πρώτη γραμμή των τεχνολογικών εξελίξεων.

Η «σφραγίδα» της OpenAI και ο παγκόσμιος χάρτης



Η συνεργασία με την OpenAI αποτελεί, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, την απόδειξη ότι η Ελλάδα έχει μπει για τα καλά στο ραντάρ των παγκόσμιων κολοσσών. «Είμαστε εδώ για να είμαστε πρωταγωνιστές και όχι ουραγοί», τόνισε, επισημαίνοντας ότι η στήριξη της καινοτομίας από το 2019 δεν ήταν μια τυχαία επιλογή, αλλά μια συνειδητή στρατηγική για ένα βιώσιμο αναπτυξιακό μοντέλο.

Τα 3 «κλειδιά» για την απογείωση των Startups



Παρά την πρόοδο, ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι χρειάζονται περαιτέρω βήματα για να μπορέσουν οι ελληνικές εταιρείες να ανταγωνιστούν σε παγκόσμιο επίπεδο:

Πρόσβαση σε κεφάλαια: Υποστήριξη των εταιρειών και μετά τους πρώτους γύρους χρηματοδότησης.

Υπολογιστική ισχύς: Αξιοποίηση υποδομών όπως ο υπερυπολογιστής «Δαίδαλος».

Σαφές πλαίσιο: Ένα κανονιστικό περιβάλλον που θα ορίζει τι επιτρέπεται, χωρίς να πνίγει τη δημιουργικότητα.

Η Ευρώπη, η έκθεση Ντράγκι και το «28ο νομικό καθεστώς»



Αναφερόμενος στην ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, ο Πρωθυπουργός δεν μάσησε τα λόγια του. Επικαλούμενος την έκθεση Ντράγκι, σημείωσε ότι η Ευρώπη παράγει περισσότερη γραφειοκρατία από όση μπορεί να... καταναλώσει, γεγονός που την αφήνει πίσω από ΗΠΑ και Κίνα.

Πρότεινε τη θέσπιση ενός «28ου νομικού καθεστώτος» που θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να λειτουργούν ευκολότερα στην ενιαία αγορά, ενώ τόνισε την ανάγκη για υπεύθυνη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης , όπου η Ελλάδα φιλοδοξεί να γίνει πρότυπο.

Τέλος στα ταμπού: Πανεπιστήμια και αγορά εργασίας



«Το να μιλήσουμε για τη σύνδεση του δημόσιου πανεπιστημίου με την αγορά ήταν κάποτε ταμπού. Ευτυχώς αυτά τα αφήσαμε πίσω μας», δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης. Μάλιστα, έκανε μια ιδιαίτερη αναφορά στον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό, εξηγώντας στους νέους ότι η κατανόηση της διαχείρισης του χρήματος και των ασφαλιστικών εισφορών είναι το «κλειδί» για να αποφύγουν τις παγίδες της μαύρης εργασίας που θα κοστίσουν στις μελλοντικές τους συντάξεις.

Νέο Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης και Καινοτομίας



Στο κλείσιμο της τοποθέτησής του, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη δημιουργία του νέου υπουργείου, το οποίο έχει ως στόχο να ενοποιήσει τον κατακερματισμένο χώρο της έρευνας στην Ελλάδα.

«Η ανάπτυξη θα έρθει από έξυπνους ανθρώπους που δουλεύουν σκληρά, από χρηματοδότες που ρισκάρουν και από μια κυβέρνηση που δημιουργεί ένα φιλικό περιβάλλον», κατέληξε.