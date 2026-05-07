Μόνο φωτογραφία του Σκέρτσου δεν έδειξε

«Ξώφαλτσα» πέρασαν τα νεοδημοκρατικά πυρά προς το πρόσωπο του Άκη Σκέρτσου στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ γιατί αν δε κάνω λάθος ονομαστικά τον ανέφερε μόνο ο Δημήτρης Μαρκόπουλος.

Αλλά από τις παρεμβάσεις των νεοδημοκρατών η πιο ευθεία προς το πρόσωπο του κ. Σκέρτσου - ακόμα και εάν δεν αναφέρθηκε ονομαστικά στον υπουργό - ήταν εκείνη του βουλευτή Αχαϊας Ανδρέα Κατσανιώτη.

Τουλάχιστον εγώ αυτό κατάλαβα από τα όσα είπε ο «γαλάζιος» βουλευτής:

«Δεν υπηρετούμε το σχέδιο Πισσαρίδη, ούτε οποιοδήποτε άλλο τεχνοκρατικό κείμενο ως υποκατάστατο της πολιτικής εντολής. Δεν περιμένουμε τις μελέτες της τράπεζας της Ελλάδας του ΟΑΣΑ και του ΙΟΒΕ όπως λέει στις αναρτήσεις του για να φτιάξουμε το σχέδιο οικονομικής ανάπτυξης της επόμενης δεκαετίας».

Εν ολίγοις, μόνο φωτογραφία του κ. Σκέρτσου δεν έδειξε ο βουλευτής από την Αχαϊα ο οποίος - μέσα σε όλα τα άλλα - είπε μεγαλόφωνα αυτό που σκέφτονται πολλοί συνάδελφοί του: Καλή η Συνταγματική Αναθεώρηση αλλά δεν απασχολεί τους πολίτες.






