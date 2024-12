Μόνο τουρίστες περιμένουμε από Βρετανία, επενδυτική μανία για ακίνητα

Ικανοποιημένοι μαθαίνω πως είναι στην κυβέρνηση από τα αποτελέσματα της συνάντησης του πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κ. Στάρμερ. Όπως λένε άνθρωποι ενημερωμένοι για την συνάντηση, σε πολλούς τομείς υπήρξε συμφωνία και κυρίως σε θέματα Ναυτιλίας, κάτι που ενδιαφέρει ιδιαίτερα την χώρα μας.

Για το «επίμαχο» θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα, δεν φαίνεται να έγινε και καμιά μεγάλη πρόοδος. Κι αυτό γιατί, οι Βρετανοί ναι μεν δηλώνουν «κατ’ αρχάς θετικοί σε μια συμφωνία», άλλα στην συνέχεια «πετάνε το μπαλάκι ο ένας στον άλλο». Δηλαδή, το μεν Μουσείο λέει πως έχει σχέση με νομοθετικά ζητήματα, ο δε πρωθυπουργός δηλώνει ότι αν το Μουσείο συμφωνήσει η κυβέρνηση δεν θα έχει αντίρρηση. Φαίνεται πάντως πως έχει υπάρξει κάποια μικρή πρόοδος, (αυτή φαίνεται να έγινε στην κατ’ ιδίαν συνάντηση που είχαν οι δυο πρωθυπουργοί, πριν την συνάντηση με συνεργάτες τους) αν και σύμφωνα με ανθρώπους που ξέρουν λεπτομέρειες του θέματος «έχουμε δρόμο ακόμα και εμπόδια να ξεπεράσουμε»….

Τουριστικό κύμα

Να μείνω λίγο στην επίσκεψη στο Λονδίνο, μια και μου λένε πως οι άλλες επαφές, με οικονομικούς παράγοντες ήταν πολύ θετικές. Συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη θεωρούν πως «έχει αλλάξει εντελώς το κλίμα» και ότι φαίνεται πως «μας αντιμετωπίζουν ως μια χώρα που μπορεί κάνεις να έχει εμπιστοσύνη για να επενδύσει». Επίσης, λένε ότι οι πληροφορίες που υπάρχουν, δείχνουν πως το καλοκαίρι θα έχουμε πολύ καλή ροή τουριστών από την Βρετανία.

Εμμονή σε προσφυγές

Φίλος, κυβερνητικός παράγων που ανέβηκε στην Θεσσαλονίκη για τα εγκαίνια του Μετρό, γύρισε εντυπωσιασμένος και χθες το πρωί σε καφέ στην Πλ. Κολωνακίου, μας εξηγούσε πόσο ωραίο έργο είναι, πόσο θα εξυπηρετήσει την πόλη άλλα και πόσο θα… βοηθήσει πολιτικά την ΝΔ. Δεν παρέλειψε βέβαια, ανάμεσα στα άλλα να μας πει και πόσες προσφυγές κατά του έργου είχαν γίνει «από τους γνωστούς τύπους», όπως τους λέει.

Και πραγματικά, ξαφνιάστηκα από τον αριθμό που άκουσα. Εκατό ογδόντα μια (181), προσφυγές, λέει Και τώρα λέει έχουμε καινούργιο τροπάριο. Προσφυγές κατά του Fly-over, που έχουν φτάσει τις 27….

Χωρίς ονόματα

Σήμερα έχουμε την πολύ αναμενόμενη (και συνεχώς αναβαλλόμενη) συνάντηση του πρωθυπουργού με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Στην συνάντηση όπως μαθαίνω, ο πρωθυπουργός θέλει να θέσει μια σειρά ζητήματα που αφορούν την «συνεργασία» των δυο κομμάτων στην Βουλή, μια και το ΠΑΣΟΚ τώρα είναι αξιωματική αντιπολίτευση.

Όπως επίσης μαθαίνω, δεν έχει καμιά πρόθεση να αναφέρει κανένα όνομα για την θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας, αν και είναι πολύ πιθανόν να γίνει γενική συζήτηση για το ότι «θα πρέπει να υπάρξει συναίνεση στο πρόσωπο του προέδρου κλπ.». Τώρα, αν ο κ. Ανδρουλάκης ανοίξει συζήτηση για ονόματα (πράγμα μάλλον απίθανο), ο κ Μητσοτάκης «θα τον ακούσει», μου λένε.

Η πρόταση για Ράμμο

Βέβαια, το θέμα του προέδρου της Δημοκρατίας, έχει δημιουργήσει μια μικρή αναστάτωση στο ΠΑΣΟΚ, μετά την πρόταση του κ. Μαργαρίτη, μέλους του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος, υπέρ του Χρήστου Ράμμου της ΑΔΑΕ. Η πρόταση αυτή, προκάλεσε ενόχληση και στον Ν. Ανδρουλάκη, μια και δεν θέλει σε καμιά περίπτωση να υπάρξουν στο θέμα κινήσεις από το ΠΑΣΟΚ, χωρίς κάτι τέτοιο να έχει αποφασισθεί κεντρικά. Έτσι, εκτός από την διαρροή με την οποία «αδειάσαν» τον κ. Μαργαρίτη, μαθαίνω ότι του έκαναν και σχετικές παρατηρήσεις.

Ο κ. Μαργαρίτης, έχει μια δική του εξήγηση για το θέμα. Λέει πως θεωρεί πως το κόμμα του δεν μπορεί να ακολουθεί τις εξελίξεις και θα πρέπει να θέτει αυτό τα θέματα. Γι' αυτό, λέει και πρότεινε τον κ. Ράμμο, όχι ως δεσμευτική πρόταση άλλα για να υπάρχει ένα όνομα στην πρόταση του.

Ρώτησα στέλεχος του κινήματος για το θέμα και μου είπε πως «η κίνηση του Θόδωρου ήταν αψυχολόγητη και έχει ενοχλήσει πολλούς, μια και έχουμε συμφωνήσει για το θέμα, να μην κάνει ο καθένας ότι θέλει. Άσε που η πρόταση για το συγκεκριμένο πρόσωπο ήταν λάθος, γιατί στην ουσία ήταν κάποιος που δεν θα μπορούσε να έχει καμιά τύχη, λόγω της αντιπαράθεσης που έχει το συγκεκριμένο πρόσωπο με την κυβέρνηση». Και πρόσθεσε «Κοίτα, ο Θόδωρος, προέρχεται από το ΚΚΕ εσωτ. Και αυτοί έχουν μια δική τους νοοτροπία. Νομίζουν ότι πρέπει να βγαίνουν μπροστά σε όλα, μια και νομίζουν ότι αλλιώς δεν τους δίνουν σημασία. Έχουν μείνει με σύνδρομα»….

Εφαρμογή στρατολογίας

Φαίνεται πως στις Ένοπλες Δυνάμεις έχουν βαλθεί να εκσυγχρονίσουν όλα τα συστήματα τους και να μπουν στην νέα εποχή της πληροφορικής. Έτσι, μαθαίνω ότι σύντομα θα είναι έτοιμο application στο οποίο θα υπάρχουν όλα τα έγγραφα στρατιωτικής φύσεως και για όσους έχουν υπηρετήσει και για όσους πρόκειται να υπηρετήσουν την θητεία τους. Νομίζω θα βοηθήσει αρκετούς και θα μειώσει και την γραφειοκρατία, που σε ορισμένες περιπτώσεις, σε αυτό τον τομέα είναι μεγάλη και αναγκάζει πολλούς να επικοινωνούν (ή στην πραγματικότητα να… προσπαθούν να επικοινωνήσουν με στρατολογικές υπηρεσίες) για αν εξυπηρετηθούν.

Στις ΗΠΑ

Μια και είμαι στα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, να σας ενημερώσω ότι ο υπουργός Ν. Δένδιας, βρίσκεται στις ΗΠΑ όπου θα συμμετάσχει στη συζήτηση με θέμα “The Future of Governance: International Security in an Age of Nationalism”, που διοργανώνεται στα πλαίσια του Forum, της Ιnternational Democracy Union (IDU) , στην Ουάσιγκτον. Ε, με την ευκαιρία, όλο και κάποιον επίσημο θα δει.

Δήθεν εκπτώσεις

Η αλήθεια είναι ότι δεν δουλειά μου να δίνω συμβουλές σε εμπορευόμενους, αλλά νομίζω ότι τα παράκαναν με τα Black Friday. Έχουν ξεχειλώσει την Παρασκευή, σχεδόν σε δίμηνο! Είπαμε ρε παιδιά, αν έχετε δύο μήνες Black Friday και άλλους τέσσερις μήνες χειμερινές και θερινές εκπτώσεις, πότε πουλάτε σε «κανονικές» τιμές. Προφανώς μας δουλεύουν.

Ένας ξάδελφος από την Αμερική μου εξηγούσε ότι το Black Friday είναι το ξεπούλημα την Παρασκευή μετά την γιορτή των Ευχαριστιών με μεγάλες εκπτώσεις. Γι' αυτό τρέχουν όλοι την μέρα αυτή. Επειδή όμως κι εκεί είναι άπληστοι, έχουν εφεύρει μέρες όπως Σάββατο Small Business, Cyber Δευτέρα, ακόμα και Τρίτη Travel, με προσφορές και εκπτώσεις. Τα δικά μας σαΐνια, λένε Black Friday και ξεχνούν να την σταματήσουν. Στη πραγματικότητα βλάπτουν τον εαυτό τους, γιατί κανείς δεν πιστεύει ότι κάνουν πραγματικές εκπτώσεις μακράς διάρκειας…

Μανία ακινήτων

Μια επενδυτική... παράκρουση εξελίσσεται στον ευρύτερο κλάδο των ακινήτων και του real estate, καθώς ολοένα και περισσότεροι, ιδιώτες, επαγγελματίες από άλλους χώρους, καλλιτέχνες, αθλητές και πάσης φύσεως δραστηριοποιούμενοι στο χώρο του επιχειρείν, δημιουργούν εταιρικά σχήματα, μικρές ή μεγαλύτερες εταιρείες με στόχο να «καβαλήσουν» στο τρελό momentum. Είναι τέτοια η... λύσσα και η βιασύνη για επενδύσεις στα ακίνητα που πάνε να γίνουν όπως στη δεκαετία του ‘80 με τα βίντεο κλαμπ και την ευρύτερη παράκρουση και σε κάθε στενό, πόλης, κωμόπολης ή... χωριού, σε κάθε γωνία, ένα βιντεοκλάμπ!

Κανένας άλλος κλάδος δεν έχει κάνει στο ΓΕΜΗ περισσότερες ενάρξεις, όσο ο κλάδος των ακινήτων και μένει να δούμε που θα βγάλει αυτή η παράκρουση. Πρόσφατα και τα αδέρφια Αντετοκούνμπο εισήλθαν στο real estate, ανοίγοντας νέα εταιρεία στην Αθήνα, ενώ ο ίδιος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει επενδύσει στα ακίνητα εδώ και δύο – τρία χρόνια. Στο real estate μπήκε και η πλατφόρμα Skroutz, θέλοντας να εκμεταλλευτεί το ισχυρό brand που έχει δημιουργήσει, ενώ πρόσφατα εταιρεία ακινήτων ίδρυσε και η οικογένεια Κατρή, που είχε φτιάξει την εταιρεία κυκλικής οικονομίας Watt, την οποία πούλησε στην Ηρακλής. Το αρχικό κεφάλαιο είναι 25.000 ευρώ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος είναι ο Θ. Κατρής, και μέλη ο Κωνσταντίνος Κατρής (γιος του Θανάση Κατρή) και ο Δημήτρης Γραμματάς. Ο Αθ. Κατρής στη σύσταση της εταιρείας εμφανίζεται ότι ενεργεί στο όνομα της Watt η οποία και καλύπτει το μετοχικό κεφάλαιο των 25.000 ευρώ.

Μέσα στο Νοέμβριο την είσοδό του στην αγορά ακινήτων έκανε και ο ιδρυτής της Chipita και πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ο οποίος σύστησε την εταιρεία Bespoke Real Estate Α.Ε. που ποντάρει στην αγορά ακινήτων, με τη συμμετοχή της πλευράς Κωτσιόπουλου (ΙΟΝ), αλλά και του τέως τραπεζίτη, επενδυτή Νίκου Καραμούζη.

Βεβαίως, ο... βασιλιάς των ακινήτων στην Ελλάδα αλλά και σε όλη τη Μεσόγειο είναι ο εφοπλιστής Γιώργος Προκοπίου, ο οποίος διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο με πάνω από 2.500 ακίνητα στην Ελλάδα και σε πολλές διπλανές μεσογειακές χώρες. Ο ίδιος έχει επενδύσει και στο Ελληνικό. Χαμός με τα ακίνητα λοιπόν...

Εμπλοκή στα ΕΑΣ

Χαμός, όμως, ή καλύτερα «κόμπλα» δείχνει να εξελίσσεται και στην υπόθεση της συμφωνίας για αποκλειστικό joint venture των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων με τη σλοβάκικη MSM που ορισμένοι χαρακτηρίζουν ως ιδιωτικοποίση από το «παράθυρο». Καθώς η εταιρεία είναι κρατική, το θέμα οδηγήθηκε στο ΣτΕ, το οποίο, ανέβαλε ακύρωσης της συμφωνίας για να μελετήσει διεξοδικότερα το θέμα. Όλη αυτή η «ατμόσφαιρα» δείχνει ότι πιθανότατα η υπόθεση θα οδηγηθεί σε ναυάγιο με το βάρος να πέφτει στον επικεφαλής των ΕΑΣ, Νίκο Κωστόπουλο, για τον οποίο ορισμένοι στην αγορά «σφυρίζουν» πως ενδεχομένως να οδηγηθεί και σε έξοδο...