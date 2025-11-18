«Είναι προσβολή για τα άλογα να λέμε ότι ο Τσίπρας έρχεται καλπάζοντας».

Τάδε έφη Στέφανος Κασσελάκης για τον Αλέξη Τσίπρα (ΣΚΑΪ) την ώρα που όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το Κίνημα Δημοκρατίας οριακά να υπερβαίνει το 2%.

Αλλά για τον Κασσελάκη που σκέφτεται τον κόσμο και το πώς βγάζει τον μήνα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα γιατί ο ίδιος βλέπει άλλα πράγματα όταν βγαίνει και συνομιλεί με τους πολίτες.

Μόνος του τα λέει, μόνος του τα ακούει ο πρόεδρος του ΚΙΔΗ γιατί εξ΄ όσων γνωρίζω ελάχιστοι είναι που έχουν μείνει να τον παρακολουθούν ακόμα και από αυτούς που πίστεψαν ότι θα κάνει το μεγάλο βήμα με το νέο εγχείρημά του.

Όσο για τα ποσοστά του, εδώ θα είμαστε να δούμε και να καταγράψουμε την εκλογική δυναμική του στις κάλπες...