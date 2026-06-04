Monsieur Minimal για την πατρότητα: «Παλιά σκεφτόμουν μόνο τη ζωάρα μου»

Για τον κόσμο της μουσικής, την καθημερινότητα και την πατρότητα που του άλλαξε την φιλοσοφία ζωής του, μίλησε ο Monsieur Minimal στο περιοδικό Marie Claire.

Για την πατρότητα και την ζωή του πριν αποκτήσει παιδί λέει χαρακτηριστικά: «Ούτε καν θυμάμαι πώς ήταν πριν. Είναι τέλεια, είναι υπέροχα, αλλά είναι και πολύ δύσκολα, ειδικά αν δεν έχεις βοήθεια». Όσο για την κραιπάλη και τα ξενύχτια; «Τελειώσαμε. Και η νύχτα είναι σαν το ποδήλατο και το σεξ. Αν δεν το κάνεις, το ξεχνάς».

«Παλιά σκεφτόμουν μόνο εμένα, τη ζωή μου, τη ζωάρα μου. Τώρα έχω να σκεφτώ έναν άλλο άνθρωπο και να βρω μια ισορροπία. Το σύζυγος και το μουσικός παλεύουν λίγο μεταξύ τους» συμπληρώνει.

Στο πίσω μέρος του μυαλού του έχει να μετακομίσει, γιατί η Αθήνα τον κουράζει πια και γιατί δεν ξέρει αν θέλει να μεγαλώσει το παιδί του εδώ. «Εδώ είναι μια συνθήκη διαμερίσματος. Δεν υπάρχει επαφή με τη φύση, με την αλάνα, με άλλα παιδιά, όπως μεγαλώσαμε εμείς. Η Αθήνα είναι ζούγκλα» εξηγεί και αποκαλύπτει ότι σκέφτεται ως εναλλακτική τα Γιαννιτσά απ' όπου κατάγεται, την Καλαμάτα - τόπο καταγωγής της συζύγου του - ή το Βερολίνο όπου έχει ζήσει στο παρελθόν.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης αναφέρει: «Αυτό που προσπαθώ να κάνω μέσα από τη μουσική μου είναι να δημιουργώ ένα καταφύγιο. Έχω πειστεί πλέον ότι δεν μπορώ να αλλάξω τον κόσμο, ούτε η μουσική μου μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Οπότε στο καταφύγιό μου θέλω όλα να είναι υπέροχα. Θέλω να υπάρχει ελπίδα, ενθουσιασμός, ρομαντισμός. Το αντίθετο από αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα».

.Οπως εξηγεί, δεν έχει μπει ακόμα στον πειρασμό να δημιουργήσει κομμάτια με εργαλεία AI. «Έχω τρομοκρατηθεί. Δεν θέλω. Αν μου κόψει κι αυτή την ευχαρίστηση, τι να το κάνω μετά; Αν δεν δημιουργώ, νομίζω ότι είμαι νεκρός. Η στιγμή της δημιουργίας είναι σαν να πέφτει πάνω σου το φως και να σου δίνει ζωή» παραδέχεται.