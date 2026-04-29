Μόσχα: Χωρίς στρατιωτικά άρματα η μεγάλη παρέλαση για την «Ημέρα της Νίκης» έναντι των Ναζί

Με αξιοσημείωτες αλλαγές θα πραγματοποιηθεί φέτος η μεγαλειώδης παρέλαση της 9ης Μαΐου στη Μόσχα για την Ημέρα της Νίκης επί της γερμανικής Κατοχής, καθώς η Ρωσία δεν θα επιδείξει τον παραδοσιακό στρατιωτικό εξοπλισμό, που συνήθως αποτελεί την κεντρική εικόνα της εκδήλωσης.

Ειδικότερα, η περιορισμένη παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία δεν θα περιλαμβάνει στρατιωτικά οχήματα «λόγω της τρέχουσας επιχειρησιακής κατάστασης», σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας στις 28 Απριλίου. Οι αξιωματούχοι δεν έδωσαν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τον λόγο της αλλαγής ωστόσο πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη.

Σύμφωνα με την ουκρανική ιστοσελίδα kyivindependent, παρά την απουσία βαρέου στρατιωτικού εξοπλισμού, η παρέλαση θα περιλαμβάνει πεζή φάλαγγα στρατιωτών από στρατιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, που θα εκπροσωπούν διάφορους κλάδους των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας, καθώς και ένα εναέριο τμήμα.

Κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής μετάδοσης θα προβληθούν επίσης πλάνα από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο 2021. Η εκδήλωση αναμένεται να ολοκληρωθεί με την υπέρπτηση αεροσκαφών τύπου Sukhoi Su-25 πάνω από τη Μόσχα, αφήνοντας καπνό στα χρώματα της ρωσικής σημαίας.

Κάθε χρόνο, στις 9 Μαΐου, η Ρωσία διοργανώνει μεγάλες στρατιωτικές παρελάσεις για να τιμήσει το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη. Οι εορτασμοί υπογραμμίζουν τον ρόλο της Σοβιετικής Ένωσης στη νίκη και χρησιμοποιούνται από το Κρεμλίνο για να προβληθεί διεθνής η στρατιωτική ισχύς της χώρας και να ενισχυθούν οι επίσημες αφηγήσεις σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Αντίθετα, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας, γιορτάζουν το τέλος του πολέμου στις 8 Μαΐου, γνωστή ως Ημέρα Νίκης στην Ευρώπη.