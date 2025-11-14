Μπαλωθιές: Χειροπέδες σε γαμπρούς και νύφες...

Ετοιμάζεται να κατέβει ξανά στην Κρήτη ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης προκειμένου να προχωρήσει στην επικαιροποίηση όλων των νέων μέτρων που αποφάσισε η κυβέρνηση για την οπλοκατοχή και τις περίφημες μπαλωθιές που για έναν άγνωστο λόγο συνεχίζουν το 2025 να γοητεύουν πολλούς στο νησί.

Στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνει η κυβέρνηση, για τις μπαλωθιές, εκτός από το ότι θα ελέγχονται πλέον όλες οι κοινωνικές εκδηλώσεις, θα προβλέπονται και συλλήψεις όλων όσοι αρέσκονται σε αυτό το ανόητο «έθιμο».

Δηλαδή σε όσους ρίχνουν τις μπαλωθιές αλλά και στους διοργανωτές που έχουν υπό την επίβλεψή τους κάποια εκδήλωση, μεταξύ αυτών γάμους, βαπτίσεις κτλ.

Τι σημαίνει αυτό; Όπως ο ίδιος ο Χρυσοχοϊδης εξήγησε στο Action24 μπορεί να δούμε εικόνες ακόμα και με συλλήψεις γαμπρού και νύφης εάν στον γάμο τους αρχίσουν να πυροβολούν διάφοροι στον αέρα «έτσι για τη χαρά», όπως συμβαίνει συνήθως στην Κρήτη.

«Εάν συλληφθούν οι πρώτοι πέντε θα περάσει το μήνυμα ότι πλέον υπάρχει μια αυστηρή νομοθεσία και πως πλέον τελείωσαν οι εκπτώσεις και η ανοχή» λέει ο Χρυσοχοϊδης.

Να δούμε ποιοι θα εφαρμόσουν αυτή τη νέα αυστηρή νομοθεσία σε συγκεκριμένες περιοχές της Κρήτης, πέριξ του Ψηλορείτη.



