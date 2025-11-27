Μπίελ: Αποκάλυψε την προπόνηση που ζητούσαν οι followers και εξήγησε ποιο φαγητό απαγορεύεται στο σπίτι

Το μυστικό για το απίστευτα γυμνασμένο κορμί της, αποκάλυψε η Τζέσικα Μπίελ, δείχνοντας τις ασκήσεις που κάνει κατά την διάρκεια της προπόνησής της, σε ένα νέο βίντεο που μοιράστηκε στο Instagram. Η 43χρονη ηθοποιός του Χόλιγουντ, η οποία είναι παντρεμένη με τον Τζάστιν Τίμπερλεϊκ χαρακτηρίστηκε «θηρίο» από τους ακολούθους της, μόλις έδειξε την προπόνηση χεριών και πλάτης που κάνει.

«Η προπόνηση χεριών και πλάτης που όλοι ζητούσαν είναι επιτέλους εδώ!» έγραψε στην λεζάντα που συνόδευε το βίντεο.

Δεν είναι όμως μόνο η προπόνησή της που της έχει χαρίσει αυτή την σιλουέτα, αλλά και η διατροφή της, καθώς είναι επίσης πολύ αυστηρή όσον αφορά το γρήγορο φαγητό, και όταν τα παιδιά της το ζητούν, απλώς λέει ''όχι''. «Νιώθω ότι δεν ξέρω τι συμβαίνει με την ποιότητα αυτού του φαγητού και τους λέω να πάμε να φάμε ένα υπέροχο μπέργκερ με πατάτες σε ένα άλλο μέρος (σ.σ και όχι στα γνωστά fast food). Προτιμώ να πληρώσω περισσότερα για να φάνε κάτι άλλο, παρά κάτι τέτοιο» εξηγεί.