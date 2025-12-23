Μπίλι Πόρτερ για την περιπέτεια υγείας με ουροσήψη: Ευχαριστώ για τις προσευχές, είμαι ζωντανός σήμερα

Πριν λίγους μήνες έγινε γνωστό ότι ο Μπίλι Πόρτερ εισήχθη εσπευσμένα στο νοσοκομείο με σοβαρή περίπτωση ουροσήψης και πριν μία ημέρα, την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, ο 56χρονος βραβευμένος με Tony ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για τους δύσκολους τέσσερις μήνες που πέρασε, κατά τους οποίους αναγκάστηκε να παραιτηθεί από τον πρωταγωνιστικό του ρόλο ως παρουσιαστής στο Cabaret του Μπρόντγουεϊ τον Σεπτέμβριο, εν μέσω της μάχης του με την ασθένεια.

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram ευχήθηκε στους θαυμαστές του Καλά Χριστούγεννα και τους διαβεβαίωσε ότι βρίσκεται κοντά στην πλήρη ανάρρωση.

Συγκεκριμένα είπε: «Μερικοί από εσάς μπορεί να γνωρίζετε ή να μην γνωρίζετε ότι ήμουν στο νοσοκομείο πολύ άρρωστος αυτό το φθινόπωρο με ουροσήψη. Δεν ήταν εύκολο. Ήταν τέσσερις πολύ, πολύ απαιτητικοί μήνες. Και θέλω όλοι να γνωρίζουν ότι βρίσκομαι στο δρόμο για την πλήρη ανάρρωση. Δεν έχω φτάσει ακόμα εκεί, αλλά είμαι στο δρόμο προς αυτήν την κατεύθυνση.

«Ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τις προσευχές σας, την αγάπη σας και για την θετική σας ενέργεια. Ένιωσα κάθε μία από αυτές. Ξέρω ότι είμαι ζωντανός σήμερα».

Οι θαυμαστές και οι διάσημοι φίλοι του έσπευσαν να στείλουν στον ηθοποιό τις καλύτερες ευχές τους, με την Άνι Λένοξ να γράφει: «Ω, Θεέ μου... Χαίρομαι τόσο πολύ που έχεις σχεδόν αναρρώσει πλήρως Μπίλι!!!».