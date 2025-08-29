Μπλόκο από τον Τραμπ στον Αμπάς: Αρνούνται βίζα στους ηγέτες της Παλαιστίνης

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την Παρασκευή (29/8) ότι αρνούνται τη χορήγηση θεώρησης εισόδου στο έδαφός τους σε μέλη της Παλαιστινιακής Αρχής ενόψει της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο, όπου η Γαλλία θα ταχθεί υπέρ της αναγνώρισης ενός παλαιστινιακού κράτους.

«Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανακαλεί και αρνείται τη χορήγηση θεώρησης εισόδου για τα μέλη της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ) και της Παλαιστινιακής Αρχής ενόψει της προσεχούς Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών», δήλωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε ανακοίνωση.

Άλλα περιοριστικά μέτρα των ΗΠΑ

Η απαγόρευση εισόδου που επιβάλλουν στον Μαχμούτ Αμπας και σε άλλα στελέχη της Παλαιστινιακής Αρχής δεν είναι τα μόνα μέτρα που έχουν λάβει οι ΗΠΑ κατά καιρούς προσπαθώντας να ασκήσουν πίεση στην πλευρά των Παλαιστίνιων.

Κατά καιρούς έχουν προχωρήσει και σε πιο αυστηρές κινήσεις όπως είναι η διακοπή της οικονομικής βοήθειας. Οι ΗΠΑ έχουν περικόψει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια από την οικονομική βοήθεια που παρείχαν στην Παλαιστινιακή Αρχή, καθώς και από τη χρηματοδότηση της UNRWA (της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες). Η κίνηση αυτή είχε ως στόχο την άσκηση πίεσης στην Παλαιστινιακή ηγεσία.

Επίσης, το 2018, οι ΗΠΑ έκλεισαν το γραφείο της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ) στην Ουάσιγκτον, υποστηρίζοντας ότι η ΠΑ δεν είχε συμμορφωθεί με τις αμερικανικές νομοθετικές διατάξεις.

Ένα ακόμα πιο σκληρό και ταυτόχρονα συμβολικό μέτρο ήταν η μεταφορά της Πρεσβείας στην Ιερουσαλήμ. Η μεταφορά της αμερικανικής πρεσβείας από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ το 2018 και η αναγνώριση της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του Ισραήλ θεωρήθηκε ως μια σημαντική ενέργεια εναντίον των παλαιστινιακών διεκδικήσεων και των στελεχών τους.