Μυλωνάκης - Κωνσταντοπούλου: Ραντεβού τη Δευτέρα στην ολομέλεια της Βουλής

Δευτέρα απόγευμα έρχονται τα «σκληρά» στην ολομέλεια της Βουλής.

Το κοινοβουλευτικό «ημερολόγιο» δείχνει συζήτηση επί της επίκαιρης ερώτησης της Ζωής Κωνσταντοπούλου προς τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκη για το περιβόητο «υπόμνημα του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Και μόνο ο τρόπος που «διαφημίζει» η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τη συζήτηση στην ολομέλεια λέει πολλά για το τι θα δούμε τη Δευτέρα:

«Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αναγκάζει τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκη να εμφανιστεί στη Βουλή και να απαντήσει για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την παραβίαση του απορρήτου των Εισαγγελικών Ερευνών».

Δευτέρα συντονιζόμαστε στο κανάλι της Βουλής στις 16:45