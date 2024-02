Συγκλονίζει η τραγωδία που «χτύπησε» την οικογένεια του δημοφιλούς παραγωγού της ταινίας Killers of the Flower Moon, Μπράντλεϊ Τόμας. Όπως έγινε γνωστό, η μόλις 39 ετών σύζυγός του αυτοκτόνησε πηδώντας στο κενό από το μπαλκόνι ξενοδοχείου.

Σύμφωνα με το TMZ, που επικαλείται πηγές της αστυνομίας, η Ιζαμπέλ Τόμας πήδηξε από το μπαλκόνι του ξενοδοχείου Angeleno στην περιοχή του Δυτικού Λος Άντζελες το βράδυ της Δευτέρας, 29 Ιανουαρίου. Η γυναίκα σκοτώθηκε ακαριαία κατά την πτώση και όταν έφτασαν οι διασώστες ήταν πολύ αργά. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν άφησε σημείωμα αυτοκτονίας.



Η υπόθεση του θανάτου της βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο γραφείο του ιατροδικαστή και καταγράφεται ως αυτοκτονία. Η επίσημη αιτία θανάτου αποδίδεται στις πολλαπλές τραυματικές κακώσεις ως αποτέλεσμα της πτώσης.

Η Ιζαμπέλ και ο Μπραντ ήταν παντρεμένοι από το 2018. Μάλιστα είχαν φωτογραφηθεί στις 13 Ιανουαρίου σε δημόσια εκδήλωση.



Η Ιζαμπέλ ήταν Βρετανίδα αριστοκράτισσα, μητέρα διδύμων, που είχε συνεργαστεί με τον Βρετανό πρωθυπουργό Ντέιβιντ Κάμερον και στο παρελθόν έκανε παρέα με την Έιμι Γουάινχαουζ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μπράντλεϊ Τόμας έχει κάνει την παραγωγή στην ταινία Killers of the Flower Moon η οποία διεκδικεί 10 Όσκαρ, το καλύτερης σκηνοθεσίας με τον Μάρτιν Σκορσέζε να σκοράρει την 10η υποψηφιότητα της καριέρας του ενώ οι υπόλοιπες κατηγορίες είναι: Καλύτερης Ταινίας, Α' Γυναικείου (Λίλι Γκλάντστοουν), Β’ Ανδρικού (Ρόμπερτ Ντε Νίρο), Φωτογραφίας, Μοντάζ, Τραγουδιού (Wahzhazhe: A Song For My People), Μουσικής, Ενδυματολογίας, Σκηνογραφίας.



Ο Τόμας έχει κάνει επίσης την παραγωγή στις ταινίες Dumb and Dumber, There's Something About Mary, Κingpin, Shallow Hal, All the Money in the World, Triangle of Sadness κλπ.