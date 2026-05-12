Μυστήριο με τον θάνατο Αμερικανού εκατομμυριούχου μετά από καβγά με τη σύζυγό του

Μυστήριο καλύπτει τον θάνατο του 51 ετών πολυεκατομμυριούχου, Τζόσουα Πακ, του οποίου η εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων κατέχει πολλές γνωστές εμπορικές μάρκες, συμπεριλαμβανομένων των Majestic Wine και Poundstretcher. Ο άνδρας βρέθηκε από καθαριστές σε ένα κλειδωμένο υπνοδωμάτιο στον τελευταίο όροφο της ενοικιαζόμενης έπαυλής του στο St John's Wood, στο Westminster, λίγες μόνο ώρες μετά τον καυγά με τη σύζυγό του Ζακλίν.

Το ζευγάρι είχε μετακομίσει στο Ηνωμένο Βασίλειο από την έδρα του στις ΗΠΑ για να επιβλέπει την επέκταση του επενδυτικού γίγαντα Fortress, μιας εταιρείας αξίας 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων (37 δισεκατομμύρια λίρες).

Σύμφωνα με τη Mirror, σε γραπτή κατάθεσή της στην ανάκριση, η κ. Πακ αποκάλυψε ότι εκείνη και ο σύζυγός της, με τον οποίο ήταν παντρεμένη εδώ και 28 χρόνια, «μάλωναν όλη τη νύχτα» πριν από τον θάνατό του, αφού «έπιναν κατά διαστήματα όλη την ημέρα».



Είπε συγκεκριμένα: «Ήμασταν ζευγάρι από το Λύκειο. Ο Τζος ήταν ένας αφοσιωμένος καθολικός που δούλευε σκληρά για να στηρίξει εμένα και τα παιδιά, το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή του. Όμως υπήρχαν εντάσεις, όπως σε κάθε μακροχρόνιο γάμο». Συμπλήρωσε, δε, ότι ο καβγάς ξεκίνησε κατά τη διάρκεια μιας βόλτας προς το σπίτι, αφού ο σύζυγός της ανακάλυψε μέσω του προσωπικού του βοηθού ότι υπήρχαν προβλήματα με τα εισιτήριά του για μια επικείμενη πτήση επιστροφής στις ΗΠΑ, την οποία είχε προσπαθήσει να προωθήσει για να ταξιδέψει μαζί με τη σύζυγό του. Ο καβγάς κλιμακώθηκε λίγο μετά την επιστροφή τους στην έπαυλη και είδε τον σύζυγό της να πετάει το «τηλέφωνό της στην άλλη άκρη του δωματίου» και να αρχίζει να «χτυπάει τον εαυτό του με αυτό», είπε.

Τα πράγματα βγήκαν εκτός ελέγχου όταν ο άνδρας «πήγε στο ντουλάπι και έβγαλε ένα μαχαίρι», το οποίο έδειξε στη σύζυγό του, λέγοντάς της: «Μαχαίρωσέ με». Στη συνέχεια, το ζευγάρι αντάλλαξε απειλές ότι θα αυτοκτονούσαν, αλλά εκείνη είπε ότι αυτό συνέβαινε συχνά κατά τη διάρκεια των καυγάδων τους, προσθέτοντας: «Ποτέ δεν το εννοούσα και σίγουρα ποτέ δεν πίστευα ότι ο Τζος το εννοούσε».

