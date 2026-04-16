Ελλάδα Πτολεμαΐδα Αστυνομία Local News

Μυστήριο στην Πτολεμαΐδα: Βρέθηκε σορός γυναίκας σε ακάλυπτο οικοδομής

Όλα τα ενδεχόμενα για τον θάνατό της είναι ανοιχτά.

Φωτό αρχείου Eurokinissi
Φωτό αρχείου Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Συναγερμό έχει σημάνει στις Αρχές της Πτολεμαΐδας ο εντοπισμός σορού γυναίκας αγνώστων στοιχείων σε ακάλυπτο οικοδομής επί της οδού Μακεδονομάχων.

Σύμφωνα με το e-ptolemeos, άμεσα στο σημείο έφτασαν το ΕΚΑΒ και η Αστυνομία για να διενεργήσουν τις απαραίτητες έρευνες ώστε να διαλευκανθεί ο θάνατός της, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως δεν έχει αποκλειστεί η εγκληματική ενέργεια.

Τα πρώτα στοιχεία, πάντως, δείχνουν ότι η γυναίκα δεν είναι γνωστή στους περίοικους, οπότε ερευνάται και το γιατί βρισκόταν στην οικοδομή.

Ελλάδα Πτολεμαΐδα Αστυνομία Local News

