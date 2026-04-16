Μυστήριο στην Πτολεμαΐδα: Βρέθηκε σορός γυναίκας σε ακάλυπτο οικοδομής

Συναγερμό έχει σημάνει στις Αρχές της Πτολεμαΐδας ο εντοπισμός σορού γυναίκας αγνώστων στοιχείων σε ακάλυπτο οικοδομής επί της οδού Μακεδονομάχων.

Σύμφωνα με το e-ptolemeos, άμεσα στο σημείο έφτασαν το ΕΚΑΒ και η Αστυνομία για να διενεργήσουν τις απαραίτητες έρευνες ώστε να διαλευκανθεί ο θάνατός της, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως δεν έχει αποκλειστεί η εγκληματική ενέργεια.

Τα πρώτα στοιχεία, πάντως, δείχνουν ότι η γυναίκα δεν είναι γνωστή στους περίοικους, οπότε ερευνάται και το γιατί βρισκόταν στην οικοδομή.