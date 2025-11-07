Μυτιληναίος: «Γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος»

Δεν μπορούσε να αφήσει ασχολίαστο «το ξύλο που έφαγε» η μετοχή της Metlen στην χθεσινή συνεδρίαση (πτώση 5,87% από σορτάρισμα λόγω της εξόδου από τον δείκτη MSCI) o Πρόεδρος της (μόνο πλέον) Ευάγγελος Μυτιληναίος κατά την παρουσίαση του μετασχηματισμού το βράδυ της Πέμπτης.

«Αυτοί που έχουν εκμεταλλευτεί κάποιους κανονισμούς του MSCI και κάποιες καταστάσεις στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και έχουν κάνει αυτά που έχουν κάνει τον τελευταίο μήνα (σ.σ. στην πορεία της μετοχής) θα είναι οι πρώτοι οι οποίοι θα κυνηγάνε την μετοχή προς τα πάνω όταν θα είναι η ώρα να εισέλθει στο standard development.Τότε να δούμε ποιος θα κάνει τον λαγό».

Όπως εξήγησε ο πρόεδρος του ελληνικού ομίλου η πορεία του τόσες δεκαετίες και η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου δεν είναι «πυροτέχνημα» και δεν επηρεάζεται από εφήμερα χρηματιστηριακά παιχνίδια. «Γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος» ανέφερε με νόημα, στη σύντομη τοποθέτηση του στα περί χρηματιστηρίου.