Μυτιλήνη: Πώς 32χρονη αλλοδαπή έπεισε ηλικιωμένη να της δώσει 10.000 ευρώ - Η απάτη του χειρουργείου

Θύμα απάτης έπεσε μία ηλικιωμένη γυναίκα στη Μυτιλήνη, η οποία πείστηκε από επιτήδειους να δώσει το ποσό των 10.000 ευρώ, με το πρόσχημα της χειρουργικής επέμβασης συγγενικού προσώπου.



Η υπόθεση εξιχνιάστηκε μετά από εμπεριστατωμένη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, άγνωστοι δράστες (άνδρας και γυναίκα) επικοινώνησαν τηλεφωνικά με την παθούσα, προσποιούμενοι κατά περίπτωση γιατρό και συγγενικό της πρόσωπο (την κόρη της) και με πρόσχημα την άμεση ανάγκη χειρουργικής επέμβασης της κόρης, κατάφεραν να πείσουν την ηλικιωμένη να παραδώσει σε γυναίκα, η οποία μετέβη στην οικία της σε σύντομο χρονικό διάστημα, το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ.

Μετά από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση στοιχείων και δεδομένων, ταυτοποιήθηκε 32χρονη αλλοδαπή, η οποία μετέβη στην οικία της ηλικιωμένης και παρέλαβε από την τελευταία το προαναφερόμενο χρηματικό ποσό.



Σε βάρος της 32χρονης σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για το αδίκημα της απάτης, ενώ το προανακριτικό έργο διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης.