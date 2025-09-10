Νίκος Ταχιάος: Νέα έργα για οδική ασφάλεια και λύσεις στο κυκλοφοριακό

Ο Νίκος Ταχιάος, υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών, μίλησε στο «Action Τώρα» για τα έργα υποδομής. Παρουσίασε το χρονοδιάγραμμα για το μετρό Θεσσαλονίκης, τις παρεμβάσεις στους οδικούς άξονες και τις κινήσεις για την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας στην Αθήνα.

Μετρό Θεσσαλονίκης

Ο κ. Ταχιάος τόνισε ότι το μετρό έχει ήδη κερδίσει τους πολίτες, αν και, όπως είπε, «υπάρχει σε εξέλιξη ένα φαινόμενο με τα εισιτήρια, που θα λυθεί» Ο υφυπουργός αναφερόταν στο εισιτήριο που αφήνουν κάποιοι επιβάτες για να το πάρει ο επόμενος ή η επόμενη στο Μετρό. Για την επέκταση προς Καλαμαριά, δήλωσε: «Ο στόχος είναι να παραδοθεί στο τέλος του Φεβρουαρίου, το αργότερο μέσα στον πρώτο μήνα της νέας χρονιάς».



Ήδη έχουν φτάσει τέσσερα νέα τρένα και αναμένονται άλλα δεκαεννέα, τα οποία θα δοκιμαστούν στις γραμμές. Στη συνέχεια, προτεραιότητα θα δοθεί στη δυτική Θεσσαλονίκη, με νέα γραμμή προς Σταυρούπολη και Κορδελιό και σταθμό στο κέντρο, στην Αριστοτέλους.

Έργα στους δρόμους

Για την Πατρών–Πύργου σημείωσε ότι έχουν παραδοθεί 65 χλμ., ενώ «μέχρι τις 30 Νοεμβρίου θα έχει ολοκληρωθεί και το τελευταίο δύσκολο τμήμα». Αναφερόμενος στον ΒΟΑΚ, είπε πως τα εργοτάξια έχουν ξεκινήσει, ενώ παράλληλα γίνονται έργα οδικής ασφάλειας: «Θέλουμε να είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα ξαναζήσουμε τέτοια δυστυχήματα». Ο υφυπουργός δεν παρέλειψε να τονίσει ότι «ο βαρύτερος φόρος αίματος εξακολουθεί να πληρώνεται στην άσφαλτο, με νέα παιδιά να χάνουν τη ζωή τους».

Φωτο: ΑΠΕ-ΜΠΕ / ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

Κυκλοφοριακό στην Αθήνα

Σχετικά με την πρωτεύουσα, ο κ. Ταχιάος παραδέχθηκε ότι «η Αττική θέλει μεγάλες παρεμβάσεις». Εξήρε τη σημασία της γραμμής 4 του μετρό, που «θα αλλάξει εντελώς την κυκλοφοριακή εικόνα», ενώ παρουσίασε και νέα έργα:

Δύο ξεχωριστές έξοδοι στη Μεταμόρφωση για να μειωθεί το «μποτιλιάρισμα». Τον τριπλό κόμβο στον Κηφισό, για την αποσυμφόρηση στον περιφερειακό του Αιγάλεω.

Την επέκταση του περιφερειακού Υμηττού με σήραγγα προς τη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Τον νέο οδικό άξονα Ελευσίνα–Οινοφύτα, που θα αποσυμφορήσει τη Δυτική Αττική. Όπως είπε, στόχος είναι «να μειωθεί η καθημερινή ταλαιπωρία των οδηγών και να γίνουν οι μετακινήσεις πιο ασφαλείς».