«Χτύπημα» Αυγενάκη, εν μέσω αγροτικού, με αιχμηρή ερώτηση

Αιχμηρή ερώτηση για την αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής στην ελαιοκομική παραγωγή, κατέθεσε ο Λευτέρης Αυγενάκης στη Βουλή.



Ο βουλευτής και πρώην υπουργός της ΝΔ, που τον είδαμε πρόσφατα στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ να λέει πόσο τέλεια και άψογα τα έκανε όλα στο υπουργείο, υπέβαλε ερώτηση στους Κυριάκο Πιερρακάκη και Κώστα Τσιάρα, αναδεικνύοντας τις «σοβαρές δυσκολίες» και την «αναστάτωση» που προκαλεί στον αγροτικό κόσμο η «ξαφνική και χωρίς μεταβατική πρόβλεψη υποχρεωτική εφαρμογή του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής για τη μεταφορά ελαιοκάρπου».



«Το μέτρο εφαρμόζεται εν μέσω της ελαιοκομικής περιόδου, χωρίς πιλοτική φάση, χωρίς καμία προετοιμασία ή υποστήριξη προς τους παραγωγούς, προκαλώντας σύγχυση, ανασφάλεια και φόβο για πρόστιμα», επισημαίνει και προσθέτει με νόημα πως «η εικόνα παραγωγών που προσπαθούν να εκδώσουν ψηφιακά έγγραφα με τα χέρια λερωμένα από τον ελαιόκαρπο, ανάμεσα στα ελαιόδεντρα και με την αγωνία της παράδοσης, είναι πλήρως αποσυνδεδεμένη από την αγροτική πραγματικότητα».

«Οι αγρότες μας αξίζουν σεβασμό, στήριξη και ρεαλιστικά μέτρα. Ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός της αγροτικής παραγωγής είναι αναγκαίος, αλλά δεν μπορεί να επιβληθεί χωρίς προετοιμασία και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της ελληνικής υπαίθρου», σχολιάζει ο Λευτέρης Αυγενάκης, ζητώντας την αναστολή της εφαρμογής του μέτρου ώστε να μην επιβαρυνθούν περαιτέρω οι παραγωγοί.

Πάντα τέτοια...