Ναταλία Λιονάκη: Νέο βίντεο από τη ζωή στην Κένυα με παιδάκια που χορεύουν γύρω της

Το πρόσωπο των ημερών είναι η Ναταλία Λιονάκη ή μοναχή Φεβρωνία όπως θέλει να την αποκαλούν, από τότε που αποφάσισε να αφιερώσει την ζωή της στον Θεό και να φύγει για την Κένυα. Η μητέρα της Τζένη Λιονάκη, τις τελευταίες ημέρες με δηλώσεις της τονίζει πόσο πικραμένη είναι με την επιλογή της αυτή και με την απόφασή της να διακόψει κάθε επικοινωνίας μαζί της.

Ο Ανδρέας Καραγιάννης και το ekklisiaonline εξασφάλισαν βίντεο από την Κένυα που την δείχνει να βρίσκεται με παιδιά που χορεύουν τριγύρω της.

«Είναι πολύ διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο ήρθε στην Κένυα. Ήταν κατηφής, δεν μιλούσε στους υπόλοιπους, ήταν ένας πληγωμένος άνθρωπος και βλέπουμε την εξέλιξη, όπως αποτυπώνεται σε αυτό το βίντεο. Η χαρά της, η δοτικότητά της και η ανάγκη για προσφορά στα άλλα παιδιά. Δεν είναι πλέον μόνο ανώτερη μοναχή, πλέον λειτουργεί και ως δασκάλα, διδάσκοντας σε παιδιά γραφή και ανάγνωση. Στελεχώνει το μοναστήρι μαζί με άλλες 4 μοναχές» εξήγησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

Και συμπλήρωσε: «Όταν είχε πάει στο Ηράκλειο Κρήτης σε ένα μοναστήρι, η δημοσιότητα που πήρε το θέμα απέτρεπε τη μοναχική ζωή. Έτσι έφυγε και βρήκε καταφύγιο στην Κένυα. Εκεί μένει σε παραπήγματα, γιατί δεν είναι έτοιμο το μοναστήρι της Αγίας Κλεοπάτρας. Έλαβε το όνομα Φεβρωνία όταν αποκάλυψε τη ζωή της. Επειδή είναι μια πολύ ωραία γυναίκα».