Λιονάκη: Σε απόγνωση η μητέρα της «Όταν το παιδί σου πεθαίνει έχεις τάφο να κλάψεις, εγώ πού να πάω;»

Μετά τις χθεσινές δηλώσεις της, η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη, μίλησε εκ νέου τηλεφωνικά στην εκπομπή «Το Πρωινό» θέλοντας να διευκρινίσει κάποια πράγματα και να τονίσει ότι νιώθει θυμό με την απόφαση την ηθοποιού να γίνει μοναχή και να μην θέλει να επικοινωνήσει με εκείνη.

«Όταν το παιδί σου πεθαίνει έχεις έναν τάφο να κλάψεις, εγώ πού να πάω; Δεν φεύγει ο θυμός. Θα πεθάνω με αυτόν και όχι απλά τον νιώθω, τον εκφράζω κιόλας. Το μεγαλύτερο χαστούκι είναι το χαστούκι της αχαριστίας. Και όταν έχεις δώσει τα πάντα και έχεις μείνει σε έναν γάμο γι αυτό το παιδί για να μην στεναχωρηθεί και ξαφνικά φεύγει χωρίς να σου πει μια κουβέντα.

Της έλεγα «παιδί μου γιατί φοράς μαύρα; Θα γίνεις καλόγρια;» και μου έλεγε «μην ακούς βλακείες, δεν υπάρχει περίπτωση». Μου έλεγε ψέματα. Υποτίθεται ότι κάποιος που πάει να γίνει παιδί του Θεού δεν λέει ψέματα, αρά αυτά τα παιδιά δεν είναι του Θεού. Ο Θεός είπε να αγαπάς τον συνάνθρωπό σου σαν τον εαυτό σου, να αγαπάς τους φτωχούς, αυτά που της είπα και εγώ» εξομολογήθηκε.

Εδώ δεν έχει μοναστήρια να πάει να διδάξει;

Όσον αφορά στα όσα ακούγονται ότι η μοναχή Φεβρωνία - όπως θέλει να την αποκαλούν - διδάσκει ανάγνωση και γραφή σε σχολείο της Κένυας εξήγησε: «Τι κάνει στα μοναστήρια; Πάει λέει να διδάξει. Γιατί εδώ δεν είχε ορφανοτροφεία να πάει να διδάξει; Η Ναταλία είναι φιλόλογος - γλωσσολόγος. Ξέρει αγγλικά, γερμανικά και γαλλικά, αυτά δεν της τα έδωσε το μοναστήρι, τα πλήρωνα εγώ προσωπικά. Δεν μου λείπει το παιδί μου, αυτή που είναι εκεί δεν είναι το παιδί μου, το παιδί μου δεν ήταν έτσι. Τα πάντα μου έλεγε, όταν ξεκίνησε από εκεί, τότε άλλαξε η συμπεριφορά της. Όταν το παιδί σου πεθαίνει έχεις έναν τάφο και πας και κλαις. Όταν το παιδί σου είναι εκεί. Ποιος; Πού; Τι;».