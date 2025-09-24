Ξεσπά η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη: «Αν είχα κόρη θα με έπαιρνε να με ρωτήσει τι κάνω»

Για πρώτη φορά η μητέρα της ηθοποιού Ναταλίας Λιονάκη, που έχει απαρνηθεί τα εγκόσμια και εδώ και δέκα χρόνια έχει ακολουθήσει τον δρόμο του μοναχισμού και ονομάζεται πλέον μοναχή Φεβρωνία, μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» και εξήγησε:

«Εμένα δεν μου είπε ποτέ ότι θα γίνει καλόγρια. Φόραγε μαύρα και όταν τη ρωτούσα γιατί τα φόραγε μου έλεγε «έτσι μου αρέσει να φοράω μαύρα». Της έλεγα «δεν θα γίνει καλόγρια;» και μου έλεγε «όχι». Εμένα μου το ανακοίνωσε τηλεφωνικώς, παραμονή Χριστουγέννων του 2015. Της είχα πει «το σκέφτηκες καλά παιδί μου;» και μου είχε πει «ναι». Της είχα πει «να 'σαι καλά, είσαι σε ηλικία που επιλέγεις, εύχομαι να μην το μετανιώσεις.

Αν ξαναγεννηθώ δεν θα ξαναπαντρευτώ, ούτε θα κάνω παιδί. Γιατί αν μεγαλώνεις ένα παιδί με τόση αγάπη, με τα πάντα, η ψυχή δεν έχει αίμα, εγώ και το αίμα της ψυχής μου της το είχα προσφέρει. Ξαφνικά και χωρίς να σου πει τίποτα εξαφανίζεται από τη ζωή σου. Εγώ έχω κόρη; Είχα ποτέ κόρη; Πιστεύω πως αν είχα κόρη θα με έπαιρνε να με ρωτήσει τι κάνω. Δεν θέλω κάτι άλλο από την κόρη μου.

«Αν ήθελε να έρθει σε επαφή μαζί μου θα ερχόταν»

Ό,τι είχα και δεν είχα της τα προσέφερα. Ακόμα και αν δεν μου ζητούσε κάτι, μόνο που το κοιτούσε ήξερα τι ήθελε και το έπαιρνε. Το μόνο που θέλω είναι να είναι ευτυχισμένη. Δεν έχω καμία επαφή μαζί της. Εγώ το τηλέφωνό μου δεν το έχω αλλάξει, ούτε το σπίτι μου. Αν ήθελε να έρθει σε επαφή μαζί μου θα ερχόταν. Εγώ δεν μπορώ να έρθω σε επαφή μαζί της. Αν αυτή είναι η επιθυμία του παιδιού μου να μην με βλέπει, έχει κάθε δικαίωμα. Εμείς οι γονείς είμαστε υποχρεωμένοι να οπλίσουμε το παιδί μας».

Βαθιά στεναχωρημένη δήλωσε: «Δεν δέχομαι να τη λέτε Φεβρωνία. Βαφτίστηκε και τη λένε Ναταλία. Τώρα πώς η εκκλησία που βάφτισε, καταργεί ένα μυστήριο... Για εμένα αυτά τα πράγματα είναι ακαταλαβίστικα. Είχα τόσο θυμό μέσα μου. Είναι άλλο πράγμα η πίστη στον Χριστό και την Παναγία και άλλο στα παπαδαριά και στα μοναστήρια».

Μιλώντας για την τελευταία τους συνάντηση είπε: «Με πήραν ένα βράδυ και μου είπαν το παιδί σου έχει σαράντα πυρετό, είναι στο νοσοκομείο. Σε μισή ώρα είχε μπει στο αεροπλάνο. Όταν έφτασα, ρώτησα τον γιατρό τι είχε και η Ναταλία μου έλεγε πως όταν βρίσκεται εκεί, νιώθει σαν να είναι στον παράδεισο».