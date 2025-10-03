Ναταλία Λιονάκη - Η μητέρα της ξεσπά: «Οι καλόγριες είναι μοναχές; Σε κοινόβιο ζουν»

Η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη, Τζένη μίλησε στο «Πρωινό» αποκαλύπτοντας πως πιστεύει στον Χριστό, δεν χρειάζεται όμως να γίνει μοναχή σαν την κόρη της για να αποδείξει πόσο καλή Χριστιανή είναι! «Το δικό μου το παράπονο είναι ότι δεν με ρώτησε, δεν το είπε. Μου έλεγε ψέματα. Είναι ο δρόμος του Θεού ο μοναχισμός; Δηλαδή είπε να γίνω μοναχή για να τον ακολουθήσουμε; Δεν είπε ο Χριστός να γίνω μοναχή. Αυτό τι θα πει; Ότι είμαι κατά του Χριστού;

Εγώ τον Χριστό τον έχω στην καρδιά μου. Εγώ έμαθα τη θρησκεία μου από τη μαμά μου, από το σχολείο μου, από την εκκλησία μου. Δεν πήγα σε μοναστήρια για να διδαχθώ αυτά. Αν αυτή είναι η θρησκεία που είναι μέσα στα μοναστήρια, δικό τους το πρόβλημα. Αν είμαι αμαρτωλή που ακούω τον Χριστό και νιώθω την αγάπη του Χριστού, δικό μου το πρόβλημα. Εγώ μπορεί να έχω κάνει αμαρτίες και να μην τις ξέρω. Και του λέω Χριστέ μου εσύ ξέρεις. Αν εγώ έχω αμαρτίες και μπορείς να μου τις συγχωρέσεις, συγχώρεσέ με.

«Γιατί φοράνε μαύρα, γιατί πενθούν;»

Δηλαδή αυτό, το να κάθομαι να προσεύχομαι με τις ώρες, δεν το καταλαβαίνω. Ό,τι έκανε εκεί, μπορεί να το κάνει και στο σπίτι. Εγώ της είπα κάτι. Πες μου σε παρακαλώ, εγώ είμαι μοναχή; Εγώ, της λέω, νιώθω μοναχή! Μόνη μου τρώω, μόνη μου κοιμάμαι, μόνη μου όταν είμαι άρρωστη, παντού είμαι μόνη μου. Εσείς οι καλόγριες είστε μοναχές; Σε κοινόβιο ζείτε. Δεν μου απάντησε.

Και ρώτησα και κάτι άλλο. Εγώ από την ώρα που γεννήθηκα, γιορτάζω την Ανάσταση του Κυρίου. Γι’ αυτό σταυρώθηκε, για εμάς σταυρώθηκε, για να καταργήσει τον θάνατο. Γιατί φοράνε μαύρα; Γιατί πενθούν; Η Παναγία από την ώρα που αναστήθηκε ο Χριστός, δεν ξαναφόρεσε μαύρα. Γιατί όλοι αυτοί φορούν μαύρα; Τι πενθούν; Και ξέρετε τι μου είπε το παιδί μου; Δεν μπορώ να σου απαντήσω, λέει, γιατί δεν θα καταλάβεις. Άλλαξαν, λέει, το όνομα. Ο Χριστός όταν διάλεξε τους μαθητές του, τους άλλαξε ονόματα; Τα έχω διδαχθεί αυτά από την ώρα που γεννήθηκα για τον Χριστό.

Δεν μπορεί ο καθένας να λέει ότι εγώ προσβάλλω την εκκλησία. Δεν με ενδιαφέρει τι λέει η εκκλησία. Εγώ πιστεύω τον Θεό, την Παναγία, τον Χριστό και ακολουθώ τον λόγο αυτών. Εγώ πάντα προσπαθούσα να είμαι σωστή.

«Αν το παιδί κάνει κακές επιλογές, δεν ευθύνεται ο γονέας»

Ήμουν δίπλα της μια ζωή και δεν έχω να κατηγορήσω τον εαυτό μου για κάτι. Της είπα σε παρακαλώ φρόντιζε τον εαυτό σου. Πρόσεχε τις επιλογές που κάνεις στη ζωή σου. Μα κάθε μάνα, αυτά δεν πρέπει να κάνει και να λέει; Αν, όμως, το παιδί κάνει κακές επιλογές στη ζωή του, δεν ευθύνεται ο γονέας.

Δεν της έλειψε κάτι στη ζωή της. Ούτε η αγάπη, ούτε η φροντίδα, ούτε το ενδιαφέρον. Εγώ πιστεύω ότι πριγκίπισσες δεν έχουν μεγαλώσει έτσι! Άθελά μου θα τη στεναχωρούσα εάν είχα εξωσυζυγικές σχέσεις, που δεν το έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου. Εάν χτυπούσα το παιδί μου, που δεν το έχω χτυπήσει ποτέ στη ζωή μου. Εάν στερήθηκε… Εμένα πάντα το ενδιαφέρον ήταν, τι θα φάει το παιδί μου, να είναι υγιέστατο, να είναι στα καλύτερα σχολεία. Αφού είναι επιλογή της, τελείωσε. Τι να κάνω;»