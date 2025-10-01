Απελπισμένη η μητέρα της Λιονάκη: «Ας προσευχηθεί... που έκανε εμένα, τη μάνα της, να βλασφημήσω»

Για ακόμα μια φορά, η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη, ή αλλιώς μοναχής Φεβρωνίας όπως θέλει να την αποκαλούν, εκφράζει την θλίψη της και την απόγνωσή της για όλο αυτό που συμβαίνει με την κόρη της. Εδώ και πολλά χρόνια, δεν έχει καμία επικοινωνία μαζί της και αυτό της στοιχίζει.

Μιλώντας τηλεφωνικά με την εκπομπή «Το Πρωινό» είπε: «Οι μοναχοί μπορεί να θέλουν να λένε ό,τι θέλουν. Αν νομίζουν ότι εγώ είμαι αμαρτωλή και πρέπει να προσεύχονται για τις αμαρτίες μου, ας κοιτάξουν τις δικές τους και ας αφήσουν τις δικές μου. Αυτοί λένε ότι με ξέρουν και με σέβονται και με εκτιμούν. Δεν τους ξέρω, ούτε με ξέρουν. Δηλαδή, τι προσφέρει ο μοναχός; Αν είναι μόνο η προσευχή, προσευχόμαστε και στο σπίτι μας. Δηλαδή όλοι εμείς που είμαστες εκτός μοναχισμού είμαστε αμαρτωλοί και αυτοί είναι οι μη αμαρτωλοί;.

Έχω παράπονο. Ήμουν μια ζωή δίπλα της. Αποφάσισε να μην μείνει δίπλα μου. Ας το κάνει. Εγώ έδωσα τα πάντα στο παιδί μου, γι' αυτό και ήταν αυτή που ήταν. Εγώ δεν έκανα παιδί για να το έχω κοντά μου. Θα άνοιγε τα φτερά της να φύγει. Να παντρευτεί, να κάνει οικογένεια, οτιδήποτε ήθελε. Αν απογοητεύτηκε από την ζωή έξω... εγώ νομίζω παρασύρθηκε. Τα παιδιά πρέπει να προσέχουν τις επιλογές που κάνουν».

Η δημοσιογράφος την ρώτησε αν η Ναταλία είχε ενημερωθεί για τον θάνατο του πατέρα της. «Να ενημερωθεί από ποιον; Πού θέλετε να ξέρω εγώ; Γιατί αυτή ξέρει τι κάνω εγώ και όποιος θέλει να επικοινωνήσει μαζί μου μπορεί να με πάρει. Εμείς δεν έχουμε κανένα τηλέφωνο της και όταν είχα τηλέφωνο δεν απαντούσε κανείς.

Εγώ τότε δεν προσπάθησα να επικοινωνήσω μαζί της, αλλά όλο το σόι στην Κρήτη, πήρε όλα τα μοναστήρια, πήρε αρχιεπισκοπές, πήρε τους πάντες. Θα μπορούσαν να την ενημερώσουν. Αλλά εγώ δεν περίμενα να έρθει εδώ στην κηδεία. Θα έφευγε από την Κένυα, να έρθει στην κηδεία του πατέρα της;» δήλωσε η Τζένη Λιονάκη.

Όσο για τους ισχυρισμούς των μοναχών ότι είδαν ένα βασανισμένο κορίτσι, απάντησε: «Εσείς βλέπετε κανένα βασανισμένο κορίτσι; Το παιδί μου ούτε δυστυχισμένο ήταν. Ήταν πολύ ευτυχισμένο. Δεν της έλειψε κάτι στη ζωή της».

Η δημοσιογράφος της μετέφερε μια φράση που όπως ακούστηκε την είπε η Ναταλία Λιονάκη... ότι προσεύχεται για την «κατά σάρκαν μητέρα της». «Ακούσατε εσείς την κόρη μου να το λέει αυτό το πράγμα; Αυτή είναι καινούρια έκδοση: «κατά σάρκαν μάνα»; Δεν θέλω να είμαι στις προσευχές της. Εγώ προσεύχομαι για την Τζένη. Εγώ ζητάω από τον Χριστό να συγχωρέσει τις αμαρτίες. Ας προσευχηθεί για αυτήν, που έκανε εμένα, τη μάνα της, να βλασφημήσω. Ας βγει δημοσίως να μου πει τις αμαρτίες μου. Να βγει να πει τα βάσανά της. Γιατί δεν βγαίνει να πει τα βάσανά της; Αυτό το «με φώτισε ο Κύριος και βρέθηκα εκεί»… Αυτά για μένα δεν στέκουν. Ποτέ στην προσευχή μου, δεν ζήτησα: «Μη μου παίρνεις το παιδί μου, δώσ’ το πίσω». Δικό σου είναι... Αν νομίζεις ότι πρέπει να είναι εκεί, να είναι».