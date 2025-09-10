Ναταλία Λιονάκη: Ως γερόντισσα Φεβρωνία δεν θέλει επαφές με άτομα από την παλιά της ζωή

Έχει περάσει αρκετός καιρός από τότε που η Ναταλία Λιονάκη άφησε πίσω της το επάγγελμα της ηθοποιού, τη λάμψη, την προβολή και τα φώτα της δημοσιότητας και έγινε η Μοναχή Φεβρωνία. Έκτοτε έχει ταχθεί στο να φροντίζει τους συνανθρώπους της και αποφεύγει κάθε προβολή και κοινωνική δραστηριότητα που μπορεί να τη φέρει και πάλι στο προσκήνιο.

Στην εκπομπή «Το ’χουμε» του Κώστα Τσουρού μίλησε άτομο από το περιβάλλον της και αποκάλυψε την καθημερινότητά της σήμερα που ζει στη μακρινή Κένυα. «Τη γερόντισσα Φεβρωνία τη γνωρίζω από το 2018, δεν μου είχε πει ποτέ ότι ήταν γνωστή ηθοποιός στην Ελλάδα. Το έμαθα τυχαία πριν από λίγο καιρό από μια Ελληνίδα πιστή που μας επισκέφτηκε. Βλέποντας τις φωτογραφίες της ως ηθοποιού και αποσπάσματα από ταινίες της στο Διαδίκτυο, σοκαρίστηκα.

Δεν θυμίζει σε τίποτα τη Μοναχή που βλέπω καθημερινά. Η μοναχή Φεβρωνία δεν θέλει δημοσιότητα, ζει με ταπεινότητα. Είναι πολύ αφοσιωμένο άτομο και ζει ευτυχισμένη εδώ στο μοναστήρι στην Κένυα και μάλιστα είναι μεγαλόσχημη μοναχή. Υπηρετεί τους πεινασμένους και τους αρρώστους. Όσα κάνει πλέον, τα κάνει για τα φτωχά παιδιά της περιοχής, έχει δώσει όλη της τη ψυχή και τη ζωή σε αυτό το πράγμα.

«Μια αγκαλιά για όλους»

Ξυπνάει καθημερινά πριν από τις 5 τα ξημερώματα μαζί με τις άλλες δύο μοναχές και ξεκινούν το έργο τους με προσευχή. Φροντίζει τα λουλούδια στους κήπους, μαγειρεύει για τα ορφανά και προσφέρει φροντίδα σε όποιον χρειάζεται. Ζει με τα απολύτως αναγκαία, μοιράζεται το κελί της μαζί με μια μοναχή ακόμα. Σέβεται πάρα πολύ την τοπική κουλτούρα, δεν απορρίπτει κανέναν, έχει μια τεράστια αγκαλιά για όλους. Μάλιστα, επειδή βρίσκεται αρκετά χρόνια μαζί μας, πλέον έχει αρχίσει να μιλάει δειλά τα Σουαχίλι».

«Κρίμα τα νιάτα της»

Στην εκπομπή του ΣΚΑΪ μίλησε και η θεία της που αποκάλυψε πως η Ναταλία έχει πει σε όλους να μην την ενοχλούν πια στην καινούρια της ζωή. «Όταν καθόταν στις Μοίρες με τον πατέρα της, σμίγαμε καμιά φορά, αλλά τώρα έχω να τη δω χρόνια. Αφού πήγε στο μοναστήρι που δεν θέλανε οι γονείς της, δεν την ξαναείδα. Δεν έχουμε κρατήσει επικοινωνία όλα αυτά τα χρόνια. Ούτε η μάνα της, ούτε ο πατέρας της στήριξαν την απόφαση να γίνει μοναχή, αλλά αυτή έφυγε, πήγε εκεί και είχε απαγορεύσει να την ενοχλούμε.

Πώς πήρε αυτή την απόφαση, δεν ξέρω… Το πρόσωπό της το ωραίο! Παναγία μου! Ήταν κούκλα. Το επεισόδιο το βάζουν καμιά φορά κι εμφανίζεται στο έργο. Εγώ δεν είμαι κατά της θρησκείας, ό,τι θέλει ο καθένας. Αντέδρασα κι εγώ στην απόφασή της να γίνει μοναχή, είπα κρίμα τα νιάτα της, αλλά του Θεού το θέλημα δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει».