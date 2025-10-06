Πετράκης: Αποκαλύπτει ότι η μετάληψη τον έβγαλε από το «τούνελ» και παίρνει θέση στο θέμα της Λιονάκη

Ο Παναγιώτης Πετράκης μίλησε για την σχέση του με την θρησκεία στην συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Το Πρωινό» και ανέφερε ότι είναι πολύ εγωιστής για να ακολουθήσει τον μοναχισμό.

«Υπήρχε πάντα η σύνδεση με τα θεία, ως παρακαταθήκη της γιαγιάς μου και του παππού μου, αλλά στη διάρκεια της ζωής μου το έχασα και τα τελευταία χρόνια μπήκα στη διαδικασία να ανακαλύψω τι είναι αυτό που πραγματικά πιστεύω. Ήταν αυτό που αποκαλώ εγώ «η αγία κατραπακιά». Έρχεται κάποια στιγμή στη ζωή μου που όλα αυτά που θεωρούσα σημαντικά, αρχίζουν να καταρρέουν. Η μετοχή μου στα μυστήρια της εκκλησίας, η εξομολόγηση και η θεία μετάληψη, με έβγαλαν από αυτό το τούνελ» παραδέχθηκε.

Και συνέχισε: «Η ζωή του μοναχού είναι μία δύσκολη ζωή. Οφείλεις να παραχωρήσεις το δικό σου θέλημα σε αυτά που θα σου ορίσει ο ηγούμενος. Είναι μία δύσκολη ζωή, που εγώ δε νομίζω ότι κάνω γι’ αυτήν. Είμαι πολύ εγωιστής και εγωκεντρικός για να μπορέσω να υποταχθώ».

Μιλώντας για την Ναταλία Λιονάκη ο Παναγιώτης Πετράκης υποστήριξε: «Οι προτεραιότητες που θέτουμε ως κοινωνία στη ζωή είναι πολύ διαφορετικές από αυτές που θέτει το Ευαγγέλιο. Για τον Χριστιανό, ο απόλυτος στόχος είναι για να θεωρηθεί επιτυχημένος είναι να καθαρίσει από τα πάθη του, να καθαρίσει τη ψυχή του, να φωτιστεί και να λάβει αυτό το υπέρτατο δώρο από το άγιο πνεύμα που λέγεται θέωση. Δεν υπάρχει πρέπει, στο πώς πρέπει να αντιδράσει ένας γονιός.

Ο γονιός πρέπει να αφουγκραστεί τις ανάγκες του παιδιού του και κατά τη δική μου ταπεινή άποψη να το δει σαν μια ευκαιρία να έρθει η ευλογία σε όλη την οικογένεια. Οι μοναχοί όταν παίρνουν τον όρκο τους δεν έχουν πλέον οικογένεια, η οικογένειά τους είναι μόνο ο Χριστός που νυμφεύονται».