Νατάσσα Μποφίλιου: «Ο Akylas έχει πολύ αστέρι και φοβερή σκηνική παρουσία»

Η Νατάσσα Μποφίλιου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» για τη Eurovision και τον Akyla που φέτος εκπροσωπεί την Ελλάδα στη διοργάνωση της Βιέννης. «Θεωρώ ότι είναι καταρχάς ένα πάρα πολύ γλυκό παιδί. Δεν τον γνωρίζω προσωπικά, αλλά έχω αυτήν την αίσθηση, και είναι πάρα πολύ ταλαντούχος. Μου αρέσει πολύ δηλαδή και το τραγούδι και έχει φοβερή σκηνική παρουσία. Πιστεύω δηλαδή ότι αυτό το παιδί έχει πολύ αστέρι και του εύχομαι τα καλύτερα».

«Μου έχουν γίνει προτάσεις για τη Eurovision»

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στις προτάσεις που της έχουν γίνει για να εκπροσωπήσει κι αυτή την Ελλάδα στον διαγωνισμό τραγουδιού και πώς έχει αντιδράσει σε αυτές. «Μου έχουν γίνει προτάσεις κατά καιρούς, αλλά είναι κάτι που δεν το έχω σκεφτεί».