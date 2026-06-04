Νέα Bentley Flying Spur: Χειροποίητη πολυτέλεια με επιδόσεις supercar

Η Bentley παρουσιάζει τη νέα Flying Spur, τη νέα γενιά του πολυτελούς τετράθυρου grand tourer που συνδυάζει τη χειροποίητη τελειότητα, την τεχνολογική υπεροχή και τις επιδόσεις επιπέδου supercar.

Με ανανεωμένη σχεδιαστική ταυτότητα, νέα υβριδικά συστήματα κίνησης V8 και κορυφαίες δυνατότητες εξατομίκευσης, η νέα Flying Spur συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς στην κατηγορία των πολυτελών sedan υψηλών επιδόσεων.

Η νέα Flying Spur διατίθεται σε πέντε εκδόσεις – Flying Spur, Azure, S, Speed και Mulliner – καλύπτοντας διαφορετικές εκφράσεις της ίδιας φιλοσοφίας: από την απόλυτη ισορροπία πολυτέλειας και επιδόσεων έως την κορυφαία χειροποίητη εξατομίκευση και τη σπορ οδηγική εμπειρία.

Για πρώτη φορά από το 1962, ένα τετράθυρο μοντέλο της Bentley υιοθετεί μονά εμπρός φωτιστικά σώματα, στοιχείο που σηματοδοτεί μια νέα σχεδιαστική εποχή για τη Flying Spur και την εναρμονίζει αισθητικά με την τέταρτη γενιά της οικογένειας Continental GT. Τα νέα εμπρός φωτιστικά σώματα υιοθετούν τη σχεδιαστική λογική “focused eye”, με οβάλ σχήμα και έντονα καθορισμένη άνω γραμμή, προσδίδοντας στη Flying Spur μια πιο σύγχρονη, καθαρή και αποφασιστική έκφραση.

Η μάσκα ενσωματώνεται πλέον πιο αρμονικά στον εμπρός προφυλακτήρα, ενώ τα νέα φωτιστικά σώματα διατίθενται σε δύο διαφορετικές εκδοχές, ανάλογα με την έκδοση. Στο πλάι, η σχεδίαση ακολουθεί μια πιο καθαρή και εκλεπτυσμένη προσέγγιση, με το λογότυπο να μεταφέρεται πίσω από τον εμπρός τροχό. Στο πίσω μέρος, ο χώρος αποσκευών αποκτά νέα σχεδίαση, με ρευστές επιφάνειες, νέα φωτιστικά σώματα και πλαίσιο πινακίδας βαμμένο στο χρώμα του αμαξώματος. Τα νέα πίσω φωτιστικά σώματα αποδίδουν με μεγαλύτερη καθαρότητα το χαρακτηριστικό φωτεινό μοτίβο “B” της Bentley, ενισχύοντας τη νυχτερινή ταυτότητα του μοντέλου.

Την εξωτερική εικόνα ολοκληρώνουν νέες ζάντες 22 ιντσών, διαθέσιμες προαιρετικά στις εκδόσεις Azure και S, καθώς και η νέα μεταλλική απόχρωση Dark Teal, ένα βαθύ μπλε με διακριτικές πράσινες νότες, εμπνευσμένο από τη φύση και σχεδιασμένο να αναδεικνύει τη γλυπτική παρουσία του αμαξώματος.

Η παραγωγή της νέας Flying Spur θα ξεκινήσει στο εργοστάσιο της Bentley στο Crewe τον Σεπτέμβριο του 2026.

Η επιστροφή της Flying Spur S

Η νέα Flying Spur σηματοδοτεί και την επιστροφή της έκδοσης S, η οποία απευθύνεται σε οδηγούς που αναζητούν πιο έντονη οδηγική εμπλοκή, κορυφαία δυναμική συμπεριφορά και έναν ακόμη πιο σπορ χαρακτήρα.

Βασισμένη στη φιλοσοφία της Continental GT S, η νέα Flying Spur S εξοπλίζεται με το Bentley Performance Active Chassis και το προηγμένο High Performa0nce Hybrid σύστημα κίνησης. Με την υιοθέτηση του Bentley Performance Active Chassis, τεχνολογίας που μέχρι σήμερα χαρακτήριζε κυρίως τις κορυφαίες εκδόσεις Speed και Mulliner, η Flying Spur S αποκτά έναν σαφώς πιο οδηγοκεντρικό χαρακτήρα.

Με ισχύ 680 ίππων και 930 Nm ροπής, αποτελεί την ισχυρότερη και ταχύτερη Flying Spur S που έχει παρουσιαστεί ποτέ. Η ισχύς αυτή αντιστοιχεί σε αύξηση 130 PS σε σχέση με την προηγούμενη Flying Spur S, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον ρόλο της ως της πιο δυναμικής έκδοσης S στην ιστορία του μοντέλου. Η επιτάχυνση από 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε μόλις 3,7 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 307 χλμ./ώρα.

Το Bentley Performance Active Chassis περιλαμβάνει ενεργή τετρακίνηση, αμορτισέρ δύο βαλβίδων, torque vectoring εμπρός-πίσω και μεταξύ των δύο αξόνων, το ενεργό σύστημα ελέγχου κλίσεων Bentley Dynamic Ride στα 48V, νέα γενιά λογισμικού ελέγχου ευστάθειας και, για πρώτη φορά σε Flying Spur S, ηλεκτρονικά ελεγχόμενο διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης.

Πρόκειται για μία από τις πιο προηγμένες και οδηγοκεντρικές διατάξεις πλαισίου που έχει εξελίξει η Bentley, σχεδιασμένη να συνδυάζει υψηλή πρόσφυση, ακρίβεια και έλεγχο με την άνεση που χαρακτηρίζει τη Flying Spur.

Η σπορ προσωπικότητα της Flying Spur S αποτυπώνεται και στη σχεδίασή της. Η Blackline Specification συνδυάζεται με γυαλιστερές μαύρες μάσκες Matrix, μαύρα λογότυπα Bentley και επιγραφές BENTLEY, δημιουργώντας μια πιο δυναμική και επιβλητική εικόνα. Οι καθρέφτες και οι πλαϊνές ποδιές σε Beluga Black, τα φιμέ Matrix LED φωτιστικά σώματα Precision Design, τα φιμέ πίσω φωτιστικά σώματα και οι σκούρες απολήξεις της σπορ εξάτμισης ολοκληρώνουν την πιο εκφραστική εκδοχή της Flying Spur.

Mulliner Virtuoso Collection: η Flying Spur για τους λάτρεις της μουσικής

Η νέα Flying Spur αποκτά ακόμη μεγαλύτερο βάθος εξατομίκευσης μέσα από τη Virtuoso Collection της Mulliner, η οποία είναι πλέον διαθέσιμη και για το πολυτελές τετράθυρο grand tourer της Bentley.



Η συλλογή συνδυάζει το κορυφαίο ηχοσύστημα Naim for Mulliner με εκλεπτυσμένα υλικά, μοναδικά κεντήματα και λεπτομέρειες σε Champagne Gold, αντλώντας έμπνευση από τη δεξιοτεχνία, την ακρίβεια και την αισθητική των κορυφαίων μουσικών οργάνων.

Διατίθεται σε τρεις θεματικές εκδοχές – Soprano, Tenor και Bass – καλύπτοντας διαφορετικές αισθητικές προσεγγίσεις, από πιο φωτεινά και γαλήνια εσωτερικά έως πιο σκούρες και δραματικές συνθέσεις. Οι λεπτομέρειες σε Champagne Gold εμφανίζονται σε όλο το όχημα, από τα εξωτερικά λογότυπα και τις απολήξεις της εξάτμισης έως τα ειδικά διακριτικά της συλλογής και το ίδιο το κλειδί του αυτοκινήτου.

Αρχικά σχεδιασμένο για τη Batur, το ηχοσύστημα Naim for Mulliner αποτελεί πλέον την κορυφαία ηχητική πρόταση της Bentley. Με 21 ηχεία και τεχνολογία εμπνευσμένη από τα εμβληματικά Grand Utopia της Focal, προσφέρει την πιο καθηλωτική ηχητική εμπειρία που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε Bentley παραγωγής.

Οι πατενταρισμένοι κώνοι τύπου «M» εξασφαλίζουν εξαιρετική ακαμψία, ελάχιστη παραμόρφωση και κορυφαία πιστότητα, αποδίδοντας κάθε λεπτομέρεια με εντυπωσιακό ρεαλισμό και φυσικότητα.

Άνεση, ευεξία και χειροποίητη τελειότητα

Η νέα Flying Spur συνεχίζει να εκφράζει τη φιλοσοφία της Bentley γύρω από την άνεση, την ευεξία και τη δυναμική οδήγηση. Με πέντε διαφορετικές επιλογές καθισμάτων, το μοντέλο προσφέρει υψηλό επίπεδο εξατομίκευσης, επιτρέποντας στον πελάτη να διαμορφώσει την καμπίνα σύμφωνα με τις προσωπικές του ανάγκες και προτιμήσεις.

Οι επιλογές καθισμάτων αναδεικνύουν την έμφαση της Bentley στη χειροποίητη τελειότητα, με κάθε κάθισμα να απαιτεί περίπου 12 ώρες εξειδικευμένης εργασίας. Μέσα από fluted ή quilted ένθετα, κορυφαία υλικά επένδυσης και προσεγμένη λεπτομέρεια, η καμπίνα της νέας Flying Spur αποτυπώνει τον ιδιαίτερο συνδυασμό δεξιοτεχνίας, άνεσης και εξατομίκευσης που χαρακτηρίζει τη μάρκα.

Από την απόλυτη άνεση των πίσω επιβατών έως την πιο οδηγοκεντρική εμπειρία της έκδοσης S, η νέα Flying Spur παραμένει ένα αυτοκίνητο διπλής προσωπικότητας: ένα πολυτελές sedan για καθημερινή μετακίνηση υψηλού επιπέδου και ταυτόχρονα ένα grand tourer ικανό να προσφέρει επιδόσεις και δυναμική συμπεριφορά που παραπέμπουν σε supercar.

Διαθεσιμότητα

Η νέα Bentley Flying Spur είναι ήδη διαθέσιμη προς παραγγελία, με τις πρώτες παραδόσεις να προγραμματίζονται για το τέταρτο τρίμηνο του 2026.