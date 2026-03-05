Νέα λεωφορεία από την ERGOTRAK στο Πυροσβεστικό Σώμα

Η ERGOTRAK, μέλος του Ομίλου Σφακιανάκη, προχώρησε στην παράδοση δεκαπέντε (15) λεωφορείων Otokar Navigo T 7.8m. Η παράδοση έγινε στο Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (Υ.Κ.Κ.Π.Π.) και συγκεκριμένα στο Πυροσβεστικό Σώμα στο πλαίσιο διαγωνισμού του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (αναθέτουσα αρχή) και της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε.). Η παράδοση αυτή ενισχύει τα υφιστάμενα μεταφορικά μέσα της Πυροσβεστικής με σύγχρονα και αξιόπιστα λεωφορεία που θα καλύπτουν επιχειρησιακές ανάγκες σε όλη την Ελληνική επικράτεια.

Τα λεωφορεία Otokar Navigo T 7.8m τριάντα ενός (31) καθήμενων επιβατών πλέον του οδηγού και του συνοδηγού (31+1+1), αποτελούν μια σύγχρονη και ευέλικτη λύση στον τομέα των μεσαίων λεωφορείων (midi-buses), σχεδιασμένη για να προσφέρει υψηλά επίπεδα άνεσης, ασφάλειας και αξιοπιστίας. Διακρίνονται για την εργονομική τους σχεδίαση, την ποιοτική κατασκευή και τη δυνατότητα άνετης μεταφοράς προσωπικού σε καθημερινές και απαιτητικές συνθήκες λειτουργίας.

Είναι εξοπλισμένα με ισχυρό κινητήρα Cummins ισχύος 210 hp, σε συνδυασμό με πλήρως αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων Allison, εξασφαλίζοντας ομαλή λειτουργία, ευκολία στην οδήγηση και υψηλή αξιοπιστία.

Παράλληλα, οι κινητήρες προδιαγραφών Euro 6, τα σύγχρονα συστήματα ασφάλειας και η άνετη καμπίνα επιβατών συμβάλλουν σε αποδοτική λειτουργία, μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και ασφάλεια οδηγού και επιβατών, ανταποκρινόμενα πλήρως στις απαιτήσεις του φορέα.

Με την παράδοση των 15 νέων λεωφορείων Otokar, η ERGOTRAK και ο Όμιλος Σφακιανάκη συνεχίζουν την διαχρονικά επιτυχή συνεργασία τους με δημόσιους φορείς, παρέχοντας αξιόπιστα και τεχνολογικά προηγμένα λεωφορεία τα οποία υποστηρίζονται από το έμπειρο τεχνικό προσωπικό της εταιρείας.