Νέα Σελήνη Απριλίου 2026: Ημερήσιες αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Σημαντικά είναι τα αστρολογικά νέα της Παρασκευής 17 Απριλίου, καθώς από σήμερα γίνεται ένα ολοκαίνουργιο ξεκίνημα, καθώς σχηματίζεται η Νέα Σελήνη στον Κριό σε σύνοδο με τον Χείρωνα. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που ανοίγει έναν νέο κύκλο 28 ημερών, μέσα στον οποίο έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε νέα βήματα, να πάρουμε πρωτοβουλίες και να θεραπεύσουμε πληγές του παρελθόντος που μας κρατούσαν πίσω. Ο Κριός μας καλεί να τολμήσουμε, ενώ ο Χείρωνας μάς δείχνει ότι η πραγματική δύναμη έρχεται όταν αποδεχόμαστε τις εμπειρίες που μας σημάδεψαν και τις μετατρέπουμε σε σοφία. Τα πιο δυναμικά γεγονότα αυτής της περιόδου, αναμένεται να τα βιώσουν οι: Κριοί (15–19 Απριλίου), Καρκίνοι (17–21 Ιουλίου), Ζυγοί (18–22 Οκτωβρίου) και Αιγόκεροι (15–19 Ιανουαρίου). Για εσάς, οι επόμενες εβδομάδες μπορούν να σηματοδοτήσουν σημαντικές προσωπικές και επαγγελματικές αλλαγές.

Κριός – Εγκαινιάζεις ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή σου

Εξαιρετικά σημαντική είναι αυτή η Παρασκευή για σένα Κριέ μου, καθώς σχηματίζεται η Νέα Σελήνη στο δικό σου ζώδιο, με την συμμετοχή του Χείρωνα από τον Κριό! Εγκαινιάζεται ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή σου, όπου μέσα στις επόμενες 28 ημέρες κάνεις νέα βήματα που σε βοηθούν να ανακτήσεις και πάλι την δυναμική και την αυτοπεποίθησή σου! Θεραπεύεις καταστάσεις του παρελθόντος που σε στιγμάτισαν, αλλάζεις εσωτερικά και εξωτερικά και βάζεις πλώρη για μία νέα πορεία, πιο απελευθερωμένος και πιο ανεξάρτητος!

AstroTip: Είναι η ιδανική συγκυρία για να τολμήσεις σε ένα νέο βήμα!

Ταύρος – Μυστικά σχέδια παίρνουν μπροστά

Η σημερινή Παρασκευή αγαπητέ μου Ταύρε σε βάζει σε μία πιο εσωτερική αλλά εξαιρετικά καθοριστική διαδικασία. Η Νέα Σελήνη στον Κριό ενεργοποιεί το παρασκήνιο της ζωής σου και σε καλεί να κάνεις έναν εσωτερικό απολογισμό. Μέσα στις επόμενες εβδομάδες μπορεί να κλείσεις έναν κύκλο που σε είχε κουράσει ψυχικά και να ετοιμάζεις σιωπηλά ένα νέο σχέδιο για το μέλλον. Σήμερα μπορεί να γίνει μία κουβέντα ή να λάβεις μία πληροφορία που σε βοηθά να καταλάβεις ποιος είναι πραγματικά με το μέρος σου. Ένα μυστικό επαγγελματικό σχέδιο μπορεί να αρχίσει να παίρνει μορφή.

AstroTip: Μην βιαστείς να αποκαλύψεις τα επόμενα βήματά σου.

Δίδυμοι – Νέοι άνθρωποι μπαίνουν στη ζωή σου

Ξεκινά για σένα αγαπητέ μου Δίδυμε μία περίοδος που φέρνει νέες γνωριμίες και διαφορετικές εμπειρίες. Η Νέα Σελήνη στον Κριό ενεργοποιεί τον τομέα των φίλων, των συνεργασιών και των στόχων σου. Σήμερα μπορεί να γίνει μία γνωριμία που θα αποδειχθεί σημαντική για την πορεία ενός σχεδίου. Παράλληλα, μπορεί να μπεις σε μία νέα ομάδα ή να συζητηθεί μία συνεργασία που ανοίγει προοπτικές. Στα αισθηματικά ένα φλερτ μέσα από παρέα ή social media μπορεί να πάρει πιο έντονη τροπή.

AstroTip: Μην αγνοήσεις μία νέα γνωριμία – μπορεί να παίξει ρόλο στη συνέχεια.

Καρκίνος – Μία νέα επαγγελματική πορεία ξεκινά

Η Παρασκευή αγαπητέ μου Καρκίνε ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στα επαγγελματικά σου. Η Νέα Σελήνη στον Κριό ενεργοποιεί τον τομέα της καριέρας και μπορεί να φέρει μέσα στις επόμενες εβδομάδες μία νέα πρόταση, ένα project ή μία αλλαγή που σε ανεβάζει επίπεδο. Σήμερα μπορεί να γίνει μία κουβέντα με έναν ανώτερο ή με ένα πρόσωπο που έχει επιρροή και να ανοίξει μία προοπτική που δεν είχες υπολογίσει. Παράλληλα, ένα επαγγελματικό σχέδιο που είχες στο μυαλό σου αρχίζει να αποκτά πιο ξεκάθαρη μορφή.

AstroTip: Μην φοβηθείς να διεκδικήσεις αυτό που αξίζεις.

Λέων – Νέα όνειρα και νέα σχέδια

Η σημερινή ημέρα αγαπητέ μου Λέοντα σε γεμίζει αισιοδοξία και επιθυμία για αλλαγή. Η Νέα Σελήνη στον Κριό ανοίγει έναν κύκλο που αφορά ταξίδια, σπουδές, νέα σχέδια και διεύρυνση των οριζόντων σου. Σήμερα μπορεί να συζητηθεί ένα ταξίδι, μία νέα συνεργασία ή μία ιδέα που σε κάνει να βλέπεις το μέλλον διαφορετικά. Παράλληλα, μία γνωριμία με ένα άτομο από άλλο περιβάλλον μπορεί να σε εμπνεύσει έντονα. Οι επόμενες εβδομάδες μπορούν να φέρουν σημαντικές εξελίξεις.

AstroTip: Ακολούθησε το ένστικτό σου – ένα όνειρο μπορεί να γίνει πραγματικότητα.

Παρθένος – Οικονομικές εξελίξεις στο προσκήνιο

Για σήμερα Παρασκευή αγαπητέ μου Παρθένε τα άστρα ενεργοποιούν ζητήματα οικονομικών αλλά και βαθύτερων συναισθημάτων. Η Νέα Σελήνη στον Κριό ανοίγει έναν κύκλο όπου μπορεί να γίνουν σημαντικές οικονομικές κινήσεις: μία συμφωνία, μία συνεργασία ή μία οικονομική διευθέτηση που σε ανακουφίζει. Σήμερα μπορεί να γίνει μία κουβέντα για χρήματα ή για ένα κοινό σχέδιο που θα αποδώσει στο μέλλον. Παράλληλα, στις προσωπικές σχέσεις το πάθος ανεβαίνει και μπορεί να υπάρξει μία εξομολόγηση που αλλάζει την πορεία μιας σχέσης.

AstroTip: Άκου τη διαίσθησή σου πριν πάρεις οικονομικές αποφάσεις.

Ζυγός – Μία σχέση περνά σε νέο επίπεδο

Η σημερινή ημέρα αγαπητέ μου Ζυγέ ανοίγει έναν νέο κύκλο στις σχέσεις και στις συνεργασίες σου. Η Νέα Σελήνη στον Κριό φέρνει νέα δεδομένα στον τομέα των προσωπικών σου σχέσεων. Σήμερα μπορεί να γίνει μία σημαντική συζήτηση με τον σύντροφο ή με έναν συνεργάτη που αλλάζει την πορεία της σχέσης σας. Για κάποιους μπορεί να ξεκινήσει μία νέα γνωριμία με έντονη χημεία. Παράλληλα, μία συνεργασία μπορεί να πάρει νέα μορφή ή να ξεκινήσει από την αρχή σε διαφορετικές βάσεις.

AstroTip: Μίλα ανοιχτά για όσα θέλεις – σήμερα οι σχέσεις χρειάζονται ειλικρίνεια.

Σκορπιός – Νέο ξεκίνημα στην καθημερινότητα

Η σημερινή Παρασκευή αγαπητέ μου Σκορπιέ φέρνει νέα δεδομένα στον τρόπο που οργανώνεις τη ζωή σου. Η Νέα Σελήνη στον Κριό ανοίγει έναν ολοκαίνουργιο κύκλο στην εργασία, στο πρόγραμμα και στην καθημερινότητά σου , όπου μέσα στις επόμενες εβδομάδες μπορεί να αλλάξουν πολλά. Σήμερα μπορεί να γίνει μία συζήτηση για μία νέα επαγγελματική ευθύνη, ένα project ή μία αλλαγή στο εργασιακό περιβάλλον. Παράλληλα, ίσως πάρεις την απόφαση να βελτιώσεις τον τρόπο ζωής σου ή να ξεκινήσεις κάτι που ενισχύει τη φυσική σου κατάσταση.

AstroTip: Οργάνωσε το πρόγραμμα σου – σήμερα μπαίνουν τα θεμέλια για αλλαγές.

Τοξότης – Ο έρωτας κάνει δυναμική είσοδο

Η σημερινή ημέρα αγαπητέ μου Τοξότη φέρνει έντονο πάθος, χαρά και δημιουργικότητα. Η Νέα Σελήνη στον Κριό ανοίγει έναν νέο κύκλο στον έρωτα, στη διασκέδαση και στις προσωπικές σου επιθυμίες. Από σήμερα λοιπόν, μπορεί να γίνει μία γνωριμία που σε ενθουσιάζει ή να υπάρξει μία εξέλιξη σε ένα φλερτ που ήδη έχει ξεκινήσει. Παράλληλα, ένα δημιουργικό σχέδιο ή ένα προσωπικό project μπορεί να πάρει ώθηση. Οι επόμενες εβδομάδες μπορούν να φέρουν στιγμές πάθους αλλά και σημαντικές προσωπικές χαρές.

AstroTip: Άφησε χώρο στη χαρά – σήμερα η καρδιά θέλει να εκφραστεί.

Αιγόκερως – Αλλαγές στο σπίτι και στην οικογένεια

Η Παρασκευή αγαπητέ μου Αιγόκερε φέρνει στο προσκήνιο θέματα που αφορούν το σπίτι και την οικογενειακή ζωή. Η Νέα Σελήνη στον Κριό ανοίγει έναν νέο κύκλο που μπορεί να φέρει αλλαγές στον χώρο που ζεις ή σε οικογενειακές αποφάσεις. Σήμερα μπορεί να συζητηθεί μία μετακόμιση, μία ανακαίνιση ή ένα θέμα που αφορά την οικογένεια και χρειάζεται νέα προσέγγιση. Παράλληλα, ίσως νιώσεις έντονα την ανάγκη να κλείσεις ένα κεφάλαιο του παρελθόντος για να προχωρήσεις μπροστά.

AstroTip: Κάνε χώρο για το νέο – σήμερα ξεκινά μία νέα βάση.

Υδροχόος – Σημαντικές συζητήσεις και αποφάσεις

Η σημερινή μέρα αγαπητέ μου Υδροχόε φέρνει κινητικότητα, επικοινωνίες και εξελίξεις μέσα από συζητήσεις. Η Νέα Σελήνη στον Κριό ενεργοποιεί τον τομέα της επικοινωνίας και μπορεί να ανοίξει έναν κύκλο νέων επαφών, συμφωνιών ή συνεργασιών. Σήμερα μπορεί να λάβεις ένα μήνυμα, ένα τηλεφώνημα ή μία πληροφορία που αλλάζει τα σχέδιά σου. Παράλληλα, μία νέα ιδέα μπορεί να γεννηθεί μέσα από μία συζήτηση και να εξελιχθεί σε κάτι σημαντικό το επόμενο διάστημα.

AstroTip: Άκου προσεκτικά όσα λέγονται – μία πληροφορία έχει μεγάλη αξία.

Ιχθύες – Νέες οικονομικές προοπτικές

Η Παρασκευή αγαπητέ μου Ιχθύ ανοίγει έναν κύκλο που αφορά τα οικονομικά και τις πρακτικές σου ανάγκες. Η Νέα Σελήνη στον Κριό μπορεί να φέρει μέσα στις επόμενες εβδομάδες μία νέα πηγή εσόδων, μία συνεργασία ή μία συμφωνία που αυξάνει τις οικονομικές σου δυνατότητες. Σήμερα μπορεί να γίνει μία κουβέντα για χρήματα ή να πάρεις μία απόφαση που αφορά τον τρόπο που αξιοποιείς τις ικανότητές σου. Παράλληλα, μία ιδέα για δουλειά μπορεί να αρχίσει να παίρνει μορφή.

AstroTip: Πίστεψε στις δυνατότητές σου – μπορείς να δημιουργήσεις κάτι πολύ αξιόλογο.