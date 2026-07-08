Νέα Σελήνη Ιουλίου 2026: Προσωπικές και συλλογικές εξελίξεις – Ποια ζώδια πρωταγωνιστούν

Βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και καθώς οδεύουμε προς τα μέσα Ιουλίου, ένα νέο φεγγάρι γεννιέται στον ουράνιο θόλο, επηρεάζοντας δυναμικά τα γεγονότα που θα διαδραματιστούν για τις επόμενες 28 ημέρες στη ζωή μας.

Στις 14 Ιουλίου, ο Ήλιος και η Σελήνη πραγματοποιούν τη μηνιαία τους συνάντηση, σχηματίζοντας τη Νέα Σελήνη στο ζώδιο του Καρκίνου. Το νέο αυτό φεγγάρι ενεργοποιεί όλους τους τομείς που συνδέονται με το ζώδιο του Καρκίνου: την οικογένεια, το σπίτι, την πατρίδα, τις ρίζες μας, τις αναμνήσεις, την ψυχολογία, αλλά και την ανάγκη να νιώσουμε ασφάλεια και συναισθηματική πληρότητα.

Αν ένας στίχος τραγουδιού θα μπορούσε να περιγράψει ιδανικά την ενέργεια αυτού του φεγγαριού, θα ήταν: «Οι αναμνήσεις ξαναγυρίζουνε και μου θυμίζουνε τα περασμένα...» Και αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο, καθώς η Νέα Σελήνη πραγματοποιείται με τη συμμετοχή του Ερμή που κινείται φαινομενικά ανάδρομος στο ζώδιο του Καρκίνου και αυτή την περίοδο στρέφει πιο εσωτερικά την ενέργειά του, δημιουργώντας την τάση για νοσταλγία, απολογισμό και αναθεώρηση.

Παρότι λοιπόν κάθε Νέα Σελήνη συμβολίζει τα νέα ξεκινήματα, αυτή τη φορά τα περισσότερα νέα κεφάλαια φαίνεται πως θα ξεκινούν από... παλιές ιστορίες. Οι αποφάσεις λαμβάνονται πιο προσεκτικά, οι εξελίξεις καθυστερούν και αρκετές ευκαιρίες γεννιούνται μέσα από υποθέσεις που είχαν μείνει ανολοκλήρωτες.

Ποιο σχέδιο εγκατέλειψες πριν από καιρό; Ποιο όνειρο έμεινε στο συρτάρι; Ποια σχέση δεν έκλεισε ποτέ πραγματικά; Ποια οικογενειακή εκκρεμότητα ζητά επιτέλους λύση; Αυτά είναι τα ερωτήματα που γεννά το νέο φεγγάρι, υπενθυμίζοντάς μας ότι πριν ανοίξει ένας νέος δρόμος, χρειάζεται πρώτα να τακτοποιήσουμε όσα αφήσαμε πίσω.

Οι εξελίξεις που θα δούμε συλλογικά

Η επιρροή της Νέας Σελήνης θα επηρεάσει έντονα τις κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις. Ο Καρκίνος σχετίζεται με την πατρίδα, την κατοικία, την οικογένεια, την κοινωνική προστασία και την εθνική ασφάλεια, επομένως δεν αποκλείεται να βρεθούν στο επίκεντρο θέματα που αφορούν την στέγαση, τα ακίνητα, τη δημογραφική κατάσταση, την κοινωνική πρόνοια, τα σύνορα αλλά και τις διεθνείς σχέσεις. Τα γεγονότα που θα διαδραματιστούν στην κοινωνία μας, ή ακόμα και στην χώρα μας, θα μας θυμίσουν γεγονότα μιας πιο παλιάς εποχής, πολύ πιθανό να αναβιώσουμε λοιπόν κάποιες καταστάσεις του χτες. Τώρα μάλιστα, μπορεί να έρθουν στην επιφάνεια και να προβληματίσουν με έναν νέο τρόπο, κάποια άλυτα ζητήματα του χτες.

Το τετράγωνο της Αφροδίτης στην Παρθένο με τον Ουρανό στους Διδύμους προμηνύει αιφνίδιες οικονομικές εξελίξεις. Η αγορά παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις, οι καταναλωτικές συνήθειες αλλάζουν, ενώ δεν αποκλείονται ανατροπές σε ζητήματα εμπορίου, εργασίας, μεταφορών, τεχνολογίας και επικοινωνιών. Ξαφνικές αποφάσεις, τεχνικές δυσλειτουργίες ή ακόμη και κυβερνοεπιθέσεις μπορεί να προκαλέσουν αναστάτωση.

Ποιες εξελίξεις θα δούμε στην προσωπική μας ζωή

Σε προσωπικό επίπεδο, η Νέα Σελήνη ενεργοποιεί έντονα τα συναισθήματα και μας καλεί να δώσουμε προτεραιότητα σε ό,τι πραγματικά αγγίζει την ψυχή μας.

Για αρκετούς ανθρώπους αυτή η περίοδος θα σηματοδοτήσει μία επιστροφή. Επιστροφή ενός προσώπου από το παρελθόν, επαναδιαπραγμάτευση μιας επαγγελματικής συνεργασίας, επανεξέταση μιας οικογενειακής υπόθεσης ή ολοκλήρωση μιας διαδικασίας που είχε παγώσει.

Άλλοι θα πάρουν σημαντικές αποφάσεις που αφορούν το σπίτι τους: μία μετακόμιση, μία αγορά ή πώληση ακινήτου, μία ανακαίνιση ή ακόμη και την απόφαση να συγκατοικήσουν ή να δημιουργήσουν οικογένεια.

Στον συναισθηματικό τομέα, ο ανάδρομος Ερμής φέρνει στον παρόν μας, ανθρώπους που έχουμε να δούμε ή να ακούσουμε καιρό. Δεν σημαίνει ότι κάθε επιστροφή προορίζεται να κρατήσει. Σημαίνει όμως ότι κάθε επανεμφάνιση έχει κάτι να μας διδάξει ή μία εκκρεμότητα να κλείσει.

Το τετράγωνο της Αφροδίτης με τον Ουρανό δημιουργεί αιφνιδιασμούς στις σχέσεις. Ξαφνικές γνωριμίες, απρόβλεπτοι χωρισμοί, αλλαγές δεδομένων ή ανατροπές στα οικονομικά ενός ζευγαριού μπορούν να αλλάξουν τα σχέδια μέσα σε λίγες ώρες. Εκεί όπου πιστεύαμε ότι όλα είναι δεδομένα, ο Ουρανός θα δείξει ότι τίποτα δεν είναι μόνιμο αν δεν βασίζεται στην αλήθεια.

Τα 4 Ζώδια που επηρεάζονται άμεσα από τη Νέα Σελήνη Ιουλίου

Η Νέα Σελήνη επηρεάζει πιο έντονα τους Κριούς, Καρκίνους, Ζυγούς, Αιγόκερους, ιδιαίτερα όσους έχουν γεννηθεί: 8 – 15 Απριλίου , 10 – 17 Ιουλίου , 11 – 18 Οκτωβρίου, 8 – 15 Ιανουαρίου

Κριός: Η Νέα Σελήνη στον Καρκίνο επικεντρώνει όλο το ενδιαφέρον σου στην οικογένεια, το σπίτι και όλα όσα αποτελούν τη σταθερή βάση της ζωής σου. Ένα θέμα που σε είχε απασχολήσει στο παρελθόν επιστρέφει, αυτή τη φορά όμως με στόχο να κλείσει οριστικά ή να πάρει μια νέα πορεία. Είναι πιθανό να προχωρήσεις σε μια μετακόμιση, μια ανακαίνιση, μια αγοραπωλησία ακινήτου ή να λύσεις μια οικογενειακή εκκρεμότητα που σε βάραινε. Παράλληλα, συμφιλιώνεσαι με κομμάτια του εαυτού σου και αφήνεις πίσω σου τα συναισθηματικά βάρη. Αυτό το φεγγάρι σε βοηθά να χτίσεις πιο γερές βάσεις για το μέλλον σου, συνειδητοποιώντας τι χρειάζεται να κρατήσεις από το παρελθόν σου, κοντά σου!

Καρκίνος: Η Νέα Σελήνη πραγματοποιείται στο δικό σου ζώδιο και σηματοδοτεί την έναρξη μίας νέας εποχής, αφού πρώτα ωστόσο κάνεις κάποια σημαντικά ξεκαθαρίσματα στη ζωή σου. Ένας νέος κύκλος ανοίγει μπροστά σου, όμως πριν προχωρήσεις αφήνεις πίσω ό,τι σε κρατούσε δέσμιο του παρελθόντος. Αλλάζεις τρόπο σκέψης, επαναπροσδιορίζεις τις ανάγκες σου και παίρνεις αποφάσεις που αφορούν αποκλειστικά τη δική σου ευτυχία. Είναι η στιγμή να επενδύσεις στον εαυτό σου, να βελτιώσεις την εικόνα σου, να κάνεις νέα ξεκινήματα και να διεκδικήσεις όλα όσα μέχρι σήμερα ανέβαλλες. Η ζωή σου μπαίνει σε μια νέα, πιο ώριμη και δημιουργική φάση.

Ζυγός: Η Νέα Σελήνη ανοίγει ένα σημαντικό κεφάλαιο για την καριέρα και τη δημόσια εικόνα σου. Ένας επαγγελματικός στόχος που είχε μείνει πίσω ή μια ευκαιρία που δεν είχε προχωρήσει επιστρέφει στο προσκήνιο και αυτή τη φορά μπορεί να πάρει σάρκα και οστά. Είναι πιθανό να επαναδιαπραγματευτείς μια συνεργασία, να δεχθείς μια πρόταση ή να αλλάξεις κατεύθυνση στην επαγγελματική σου πορεία. Οι ευθύνες αυξάνονται, όμως μαζί τους αυξάνονται και οι προοπτικές εξέλιξης. Με υπομονή και σωστό σχεδιασμό μπορείς να χτίσεις κάτι που θα έχει διάρκεια.

Αιγόκερως: Η Νέα Σελήνη του Ιουλίου επηρεάζει άμεσα τον τομέα των σχέσεων και των συνεργασιών σου. Πρόσωπα από το παρελθόν επιστρέφουν, όχι απαραίτητα για να μείνουν, αλλά για να ξεκαθαρίσουν όσα είχαν μείνει ανοιχτά. Για αρκετούς Αιγόκερους, μια σχέση αποκτά τώρα μια νέα προοπτική, ενώ για άλλους μια νέα συνεργασία ξεκινά πάνω σε παλιές βάσεις. Είναι η στιγμή να αφήσεις στην άκρη τον εγωισμό στην άκρη και να χτίσεις γέφυρες επικοινωνίας. Όσες σχέσεις έχουν γερές βάσεις μπορούν τώρα να εξελιχθούν ουσιαστικά και να περάσουν στο επόμενο στάδιο.

Τα 2 Ζώδια που επηρεάζονται θετικά από τη Νέα Σελήνη Ιουλίου

Τα δύο ζώδια που αναμένεται αυτή την περίοδο να έχουν άκρως θετικές ενάρξεις και θα δεχθούν την ευεργετική επιρροή του νέου φεγγαριού είναι οι Σκορπιοί και οι Ιχθύες, ιδιαίτερα όσοι έχουν γεννηθεί: 10 έως 17 Νοεμβρίου , 9 έως 16 Μαρτίου

Σκορπιός: Η Νέα Σελήνη του Ιουλίου ανοίγει νέους ορίζοντες και σε καλεί να δώσεις δεύτερη ευκαιρία σε ένα σχέδιο που σχετίζεται με ταξίδια, σπουδές, εξωτερικό ή προσωπική εξέλιξη. Μια υπόθεση που είχε καθυστερήσει μπορεί τώρα να προχωρήσει (νομική, εκπαιδευτική), ενώ νέες γνωριμίες θα αλλάξουν τον τρόπο που βλέπεις το μέλλον. Είναι η στιγμή της δικαίωσης για σένα, ενώ τα γεγονότα της περιόδου σε παρακινούν να πιστέψεις περισσότερο στις δυνατότητές σου και να αφήσεις πίσω περιοριστικές αντιλήψεις. Ένας νέος κύκλος αισιοδοξίας ξεκινά και σου δίνει την ώθηση να διευρύνεις τους ορίζοντές σου.

Ιχθύες: Η Νέα Σελήνη φέρνει χαμόγελα στην καρδιά σου και εγκαινιάζει έναν νέο κύκλο στον έρωτα, τη δημιουργικότητα και τη χαρά της ζωής. Ένας παλιός έρωτας μπορεί να επιστρέψει ή να αναζωπυρωθούν συναισθήματα που πίστευες πως είχαν σβήσει. Παράλληλα, ένα δημιουργικό σχέδιο που είχε μείνει σε εκκρεμότητα αποκτά ξανά προοπτική και σε γεμίζει ενθουσιασμό. Αν επιθυμείς να αποκτήσεις παιδί ή να επενδύσεις σε κάτι που αγαπάς πραγματικά, οι επόμενες εβδομάδες μπορούν να αποτελέσουν την αρχή ενός πολύ όμορφου κύκλου.