Νέα Σελήνη Ιουλίου 2026: Σε ποιον τομέα θα έχει ενάρξεις κάθε ζώδιο;

Η σημερινή Τρίτη, 14 Ιουλίου, δεν είναι μία συνηθισμένη ημέρα. Η Νέα Σελήνη στον Καρκίνο εγκαινιάζει έναν νέο μηνιαίο κύκλο εξελίξεων και φέρνει την ευκαιρία να κάνουμε μια νέα αρχή σε τομείς που συνδέονται με το σπίτι, την οικογένεια, τις σχέσεις και την προσωπική μας ασφάλεια. Ωστόσο, αυτή η Νέα Σελήνη έχει μια σημαντική ιδιαιτερότητα: πραγματοποιείται υπό την έντονη επιρροή του ανάδρομου Ερμή, γεγονός που δείχνει πως το καινούργιο γεννιέται μέσα από το... παλιό.

Επιστροφές προσώπων, συζητήσεις που είχαν μείνει ανοιχτές, αποφάσεις που είχαν αναβληθεί ή υποθέσεις που πιστεύαμε πως είχαν κλείσει, επανέρχονται στο προσκήνιο ζητώντας μια διαφορετική διαχείριση. Δεν είναι η στιγμή για βιαστικές κινήσεις, αλλά για ουσιαστικές επιλογές που θα στηριχθούν στην εμπειρία που αποκτήσαμε το προηγούμενο διάστημα.

Η επιρροή της Νέας Σελήνης θα γίνει αισθητή από όλους, όμως πιο καθοριστικές εξελίξεις αναμένονται για τους Κριούς (13-19/4), Καρκίνους (15-21/7), Ζυγούς (16-22/10) και Αιγόκερους (12-18/1), οι οποίοι ανοίγουν έναν νέο κύκλο σε προσωπικές σχέσεις, οικογενειακά ζητήματα, συνεργασίες και σημαντικές αποφάσεις ζωής.

Ας δούμε όμως αναλυτικά τι φέρνει η σημερινή ημέρα σε κάθε ζώδιο.

Κριός – Ξεκαθαρίσματα στο σπίτι και στην οικογένεια

Ο νέος κύκλος του φεγγαριού αγαπητέ μου Κριέ, εγκαινιάζει μία περίοδο που νιώθεις την ανάγκη να ανανεώσεις τις σταθερές σου βάσεις, το σπίτι και την οικογένεια. Υπήρχε κάποιο σχέδιο για μία ανανέωση στο χώρο σου που έμεινε πίσω; Σε ταλαιπωρούσε μία οικογενειακή εκκρεμότητα ή ένα ζήτημα ακινήτου; Τέτοιου είδους υποθέσεις έρχονται τώρα στο προσκήνιο για να τις ξεκινήσεις. Αναβιώνεις κάποιες καταστάσεις του παρελθόντος, ενώ λύνεις και παρεξηγήσεις με πρόσωπα οικεία του παρελθόντος σου.

AstroTip: Είναι η κατάλληλη στιγμή για να δείξεις την ευάλωτη και συναισθηματική πλευρά του χαρακτήρα σου!

Ταύρος – Επικοινωνίες και συμφωνίες

Ταύρε μου, η Νέα Σελήνη στον Καρκίνο ανοίγει έναν νέο κύκλο στις επαφές, στις συζητήσεις και στις μετακινήσεις σου. Ένα τηλεφώνημα που περίμενες, μια πρόταση που είχε «παγώσει» ή μια συζήτηση που δεν είχε ολοκληρωθεί, μπορεί τώρα να επανέλθει και να πάρει νέα τροπή. Ο ανάδρομος Ερμής δείχνει ότι το παρελθόν έχει ακόμη κάτι να σου πει, γι' αυτό άκου προσεκτικά όσα θα ειπωθούν και μην απορρίψεις εύκολα μια δεύτερη ευκαιρία. Ευνοούνται επίσης οι υπογραφές που είχαν καθυστερήσει, οι επαφές με συγγενικά πρόσωπα και η επανεκκίνηση ενός προσωπικού σχεδίου που είχες αφήσει στην άκρη.

AstroTip: Μερικές φορές μια παλιά συζήτηση μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για ένα εντελώς νέο ξεκίνημα.

Δίδυμοι – Νέες οικονομικές προοπτικές

Διδυμάκι μου, η Νέα Σελήνη στρέφει την προσοχή σου στα οικονομικά, στις προσωπικές σου αξίες αλλά και στην ανάγκη να νιώσεις μεγαλύτερη ασφάλεια. Το επόμενο διάστημα μπορεί να ανοίξει ένας νέος κύκλος εσόδων ή να επανέλθει μια επαγγελματική πρόταση που στο παρελθόν δεν είχε προχωρήσει. Ο ανάδρομος Ερμής σε καλεί να επανεξετάσεις τον τρόπο που διαχειρίζεσαι τα χρήματά σου, αλλά και να αξιοποιήσεις ευκαιρίες που κάποτε άφησες ανεκμετάλλευτες. Παράλληλα, συνειδητοποιείς τι πραγματικά αξίζει να κρατήσεις στη ζωή σου και τι όχι.

AstroTip: Πριν αναζητήσεις νέες ευκαιρίες, αξιοποίησε αυτές που βρίσκονται ήδη μπροστά σου.

Καρκίνος – Η προσωπική σου νέα αρχή

Καρκίνε μου, η Νέα Σελήνη πραγματοποιείται στο ζώδιό σου και σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου προσωπικού κύκλου. Είναι η στιγμή να επαναπροσδιορίσεις τους στόχους σου, να αλλάξεις εικόνα, συνήθειες ή ακόμη και τρόπο σκέψης. Με τον ανάδρομο Ερμή δίπλα στη Νέα Σελήνη, πρόσωπα και καταστάσεις από το παρελθόν επιστρέφουν για να σου δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία ή για να κλείσουν οριστικά έναν κύκλο. Μην εκπλαγείς αν χρειαστεί να πάρεις αποφάσεις που είχες αναβάλει εδώ και καιρό. Το σημαντικό είναι ότι τώρα διαθέτεις περισσότερη ωριμότητα και ξεκάθαρη εικόνα για το τι πραγματικά θέλεις.

AstroTip: Άφησε πίσω ό,τι δεν σε εκφράζει πια και κάνε χώρο για το νέο κεφάλαιο που ανοίγεται μπροστά σου.

Λέων – Κλείσιμο εκκρεμοτήτων και εσωτερική ανανέωση

Λέοντά μου, η Νέα Σελήνη ενεργοποιεί έναν πιο εσωστρεφή τομέα του ωροσκοπίου σου και σε καλεί να ολοκληρώσεις υποθέσεις που εκκρεμούν εδώ και καιρό. Ο ανάδρομος Ερμής φέρνει αναμνήσεις, συναντήσεις ή αποκαλύψεις που θα σε βοηθήσουν να δεις διαφορετικά γεγονότα του παρελθόντος. Είναι μια περίοδος που χρειάζεται περισσότερη ξεκούραση, ενδοσκόπηση και σωστή προετοιμασία, καθώς πολύ σύντομα θα ξεκινήσει ένας ιδιαίτερα σημαντικός προσωπικός κύκλος για σένα. Μην πιέζεις καταστάσεις να εξελιχθούν άμεσα· πολλές απαντήσεις θα έρθουν φυσικά τις επόμενες εβδομάδες.

AstroTip: Όταν κλείνεις ειρηνικά τους λογαριασμούς με το παρελθόν, ανοίγεις τον δρόμο για πολύ πιο ουσιαστικές εξελίξεις.

Παρθένος – Νέοι στόχοι και σημαντικές επανασυνδέσεις

Παρθένε μου, η Νέα Σελήνη στον Καρκίνο εγκαινιάζει έναν νέο κύκλο που αφορά τα σχέδια, τις φιλίες, τις συνεργασίες και τους στόχους που θέλεις να πετύχεις. Ο ανάδρομος Ερμής δείχνει ότι άνθρωποι από το παρελθόν μπορεί να επιστρέψουν στη ζωή σου ή να αναβιώσει μια συνεργασία που είχε διακοπεί. Παράλληλα, μια επιθυμία που θεωρούσες χαμένη μπορεί τώρα να αποκτήσει ξανά προοπτική. Είναι η κατάλληλη στιγμή να επαναξιολογήσεις ποιοι άνθρωποι αξίζουν να βρίσκονται δίπλα σου και ποιοι στόχοι εξακολουθούν να σε εκφράζουν.

AstroTip: Μην φοβηθείς να ονειρευτείς ξανά κάτι που κάποτε πίστεψες πως είχε χαθεί.

Ζυγός – Νέο κεφάλαιο στην καριέρα και στους στόχους

Ζυγέ μου, η Νέα Σελήνη στον Καρκίνο εγκαινιάζει έναν ιδιαίτερα σημαντικό κύκλο για την επαγγελματική σου πορεία, την κοινωνική σου εικόνα και τους στόχους που θέλεις να κατακτήσεις. Ο ανάδρομος Ερμής δείχνει ότι μια πρόταση που είχε καθυστερήσει, μια παλιά συνεργασία ή μια υπόθεση που έμοιαζε να έχει κλείσει, μπορεί τώρα να επανέλθει με νέες προοπτικές. Είναι η στιγμή να διορθώσεις λάθη του παρελθόντος και να πάρεις αποφάσεις με μεγαλύτερη ωριμότητα. Οι επόμενες εβδομάδες μπορούν να σηματοδοτήσουν μια ουσιαστική επανεκκίνηση στα επαγγελματικά σου.

AstroTip: Μη θεωρήσεις ότι μια επιστροφή είναι πισωγύρισμα· μπορεί να είναι η ευκαιρία που περίμενες.

Σκορπιός – Νέοι ορίζοντες ανοίγονται μπροστά σου

Σκορπιέ μου, η Νέα Σελήνη στον Καρκίνο σου δίνει την ευκαιρία να διευρύνεις τους ορίζοντές σου και να κάνεις ένα νέο ξεκίνημα σε σχέδια που σχετίζονται με ταξίδια, σπουδές, επιμόρφωση, νομικές υποθέσεις ή επαφές με το εξωτερικό. Ο ανάδρομος Ερμής δείχνει ότι ένα σχέδιο που είχε αναβληθεί ή μια πρόταση που δεν είχε προχωρήσει, επιστρέφει τώρα για να επανεξεταστεί. Παράλληλα, μπορεί να αλλάξεις φιλοσοφία ζωής ή να δεις με διαφορετικό μάτι μια κατάσταση που σε απασχολούσε εδώ και καιρό.

AstroTip: Μείνε ανοιχτός σε νέες ιδέες· μια δεύτερη ευκαιρία μπορεί να αλλάξει την πορεία σου.

Τοξότης – Ώρα να κλείσεις παλιούς λογαριασμούς

Τοξότη μου, η Νέα Σελήνη ενεργοποιεί τον τομέα των κοινών οικονομικών, των βαθύτερων συναισθημάτων και των σημαντικών μεταμορφώσεων. Το επόμενο διάστημα ευνοεί την τακτοποίηση οικονομικών εκκρεμοτήτων, διακανονισμών, δανείων ή υποθέσεων που σχετίζονται με χρήματα τρίτων. Με τον ανάδρομο Ερμή, όμως, τίποτα δεν ξεκινά χωρίς να προηγηθεί μια επιστροφή στο παρελθόν. Μια οικονομική συμφωνία μπορεί να επανέλθει ή μια προσωπική σχέση να ζητήσει μια νέα ευκαιρία. Είναι η κατάλληλη στιγμή να απαλλαγείς από βάρη που κουβαλάς εδώ και καιρό, τόσο σε πρακτικό όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο.

AstroTip: Άφησε πίσω ό,τι σε εξαντλεί· έτσι θα δημιουργήσεις χώρο για κάτι πραγματικά καλύτερο.

Αιγόκερως – Νέα αρχή στις σχέσεις και στις συνεργασίες

Αιγόκερέ μου, η Νέα Σελήνη απέναντι από το ζώδιό σου σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στις προσωπικές και επαγγελματικές σου σχέσεις. Αν υπήρχαν παρεξηγήσεις, αποστάσεις ή εκκρεμότητες με ένα σημαντικό πρόσωπο, τώρα δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση. Ο ανάδρομος Ερμής δείχνει πως άνθρωποι από το παρελθόν μπορεί να επιστρέψουν ζητώντας μια δεύτερη ευκαιρία ή να χρειαστεί να επανεξετάσεις μια συνεργασία πριν προχωρήσεις παρακάτω. Οι αποφάσεις που θα πάρεις αυτό το διάστημα θα επηρεάσουν σημαντικά την πορεία των σχέσεών σου τους επόμενους μήνες.

AstroTip: Πριν κλείσεις οριστικά μια πόρτα, βεβαιώσου ότι έχεις ακούσει όλα όσα πρέπει να ειπωθούν.

Υδροχόος – Νέο ξεκίνημα στην καθημερινότητα και στην εργασία

Υδροχόε μου, η Νέα Σελήνη στον Καρκίνο σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κύκλου στην καθημερινότητα, την εργασία και τον τρόπο που οργανώνεις τη ζωή σου. Αν το τελευταίο διάστημα ένιωθες ότι κάτι δεν λειτουργεί όπως θα ήθελες, τώρα έχεις την ευκαιρία να κάνεις ουσιαστικές αλλαγές. Ο ανάδρομος Ερμής δείχνει ότι μια επαγγελματική πρόταση, μια συνεργασία ή ένα εργασιακό θέμα που είχε μείνει σε εκκρεμότητα μπορεί να επανέλθει και να πάρει νέα μορφή. Παράλληλα, είναι η κατάλληλη περίοδος για να βελτιώσεις τις καθημερινές σου συνήθειες και να φροντίσεις περισσότερο την υγεία και την ευεξία σου.

AstroTip: Οι μικρές αλλαγές που θα κάνεις σήμερα μπορούν να φέρουν μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά σου τους επόμενους μήνες.

Ιχθύες – Μια νέα σελίδα στον έρωτα και στη δημιουργία

Ιχθύ μου, η Νέα Σελήνη στον Καρκίνο είναι από τις πιο ευνοϊκές για σένα, καθώς ανοίγει έναν νέο κύκλο στον έρωτα, στη δημιουργικότητα και σε ό,τι σε κάνει να νιώθεις χαρά και πληρότητα. Αν μια αισθηματική ιστορία είχε μείνει ανολοκλήρωτη, ο ανάδρομος Ερμής μπορεί να φέρει μια επανασύνδεση ή μια δεύτερη ευκαιρία για να ειπωθούν όσα δεν είχαν ειπωθεί. Παράλληλα, ευνοούνται νέα δημιουργικά σχέδια, η ενασχόληση με ένα χόμπι που είχες εγκαταλείψει ή ακόμη και ευχάριστες εξελίξεις που αφορούν τα παιδιά και την οικογένεια. Το σημαντικότερο είναι ότι ξαναβρίσκεις τη διάθεσή σου να χαμογελάσεις και να εκφράσεις πιο αυθεντικά τα συναισθήματά σου.

AstroTip: Άνοιξε την καρδιά σου χωρίς φόβο· οι πιο όμορφες ευκαιρίες εμφανίζονται όταν αφήνεις χώρο στο συναίσθημα.