Νέα XDiavel V4: η Sport Cruiser της Ducati

Η XDiavel V4 έχει επανασχεδιαστεί πλήρως, με φιλική και χαλαρή θέση οδήγησης, πιο άνετη "σέλα" για οδηγό και συνοδηγό και αξεσουάρ ιδανικά για τουρισμό μεσαίας εμβέλειας. Δύο συγκεκριμένες και αποκλειστικές αποχρώσεις, Burning Red και Black Lava, κάνουν τη νέα XDiavel V4 μοναδική και άμεσα αναγνωρίσιμη.

Το τελευταίο επεισόδιο του Ducati World Première 2025 παρουσιάζει τη νέα XDiavel V4 μια μοναδική μοτοσυκλέτα, η ψυχή της οποίας συνδυάζει τις επιδόσεις του κινητήρα V4 που προέρχεται από το MotoGP με μια θέση οδήγησης cruiser και τη μοναδική ομορφιά που χαρακτηρίζει όλες τις Ducati. Μια μοτοσυκλέτα για όσους θέλουν το διαφορετικό και τους αρέσει να ξεχωρίζουν. Από ενθουσιώδεις αναβάτες που αναζητούν μια μοτοσυκλέτα με υπέροχο στυλ μέχρι λάτρεις της γοητείας των cruiser που αγαπούν ταυτόχρονα τις επιδόσεις Dragster που πάντα χαρακτήριζαν την XDiavel.

Οι γραμμές της είναι μυώδεις και ταυτόχρονα κομψές. Η χαμηλή και χαλαρή θέση οδήγησης εξακολουθεί να προσφέρει στον οδηγό μεγάλο έλεγχο. Η XDiavel V4 είναι μια μοτοσυκλέτα ικανή να γλιστράει με χαμηλή ταχύτητα στους αστικούς δρόμους με την ίδια φυσικότητα με την οποία κινείται σε ορεινές στροφές και σφικτές διαδρομές.

Ο κινητήρας της V4 Granturismo 1.158 κ.εκ. της δίνει επιδόσεις που αποτελούν σημείο αναφοράς για την κατηγορία. Με 168 hp ιπποδύναμη και 12,8 kgm ροπή, σε συνδυασμό με ένα από τα χαμηλότερα βάρη στην κατηγορία (229 kg σε κατάσταση λειτουργίας) δίνουν στην XDiavel V4 οδηγικά χαρακτηριστικά που αποτελεί σημείο αναφοράς στην κατηγορία.

Αναγνωρίσιμος σχεδιασμός

Η XDiavel V4 είναι μια μοτοσυκλέτα αντιθέσεων και αυτό φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η χαμηλή και κομψή γραμμή sport cruiser, ενισχυμένη από το φως που παίζει στις απαλές επιφάνειες, αντιπροσωπεύει μια συναρπαστική αντίθεση με την εικόνα δύναμης και τεχνολογίας που μεταδίδουν τα μηχανικά μέρη. Οι τολμηρές φόρμες της, εμπνευσμένες από τα supercars, ενισχύονται από το τετραπλό σύστημα εξάτμισης, το οποίο είναι περήφανα εκτεθειμένο.

Το ρεζερβουάρ καυσίμου, στις εντυπωσιακές αποχρώσεις Black Lava και Burning Red, μαγνητίζει τα βλέμματα, ενώ ο πλήρης LED φωτισμός της, με τις υπογραφές "Welcome Effect" και τα δυναμικά φλας ενσωματωμένα στα πλαϊνά πάνελ, τονίζει την τεχνολογική της υπεροχή.

Το μονόμπρατσο αλουμινένιο ψαλίδι αναδεικνύει την πίσω ζάντα, η οποία είναι εξοπλισμένη με εντυπωσιακό ελαστικό διαστάσεων 240/45. Ο αναβάτης απολαμβάνει μια άνετη σέλα (770 mm ύψος), ενώ η Ducati προσφέρει επιλογές προσαρμογής της θέσης των ποδιών μέσω ειδικού κιτ. Η XDiavel V4 μπορεί επίσης να μετατραπεί σε μονοθέσια χάρη στο αξεσουάρ «κάλυμμα ουράς».



Ο αναβάτης απολαμβάνει την άνεση μιας χαμηλής σέλας (770 mm από το έδαφος) και ενός τιμονιού τοποθετημένου πιο πίσω και χαμηλότερα σε σχέση με την XDiavel 1260, διευκολύνοντας έτσι τη χρήση της, ιδιαίτερα κατά τους ελιγμούς, ενώ παράλληλα διατηρεί πλήρη έλεγχο της μοτοσυκλέτας σε κάθε περίπτωση.

Η άνεση βελτιώνεται σημαντικά, χάρη στην πίσω ανάρτηση με αυξημένη διαδρομή 25 mm σε σύγκριση με την XDiavel 1260 και, πάνω απ' όλα, μια φαρδιά, καλά διαμορφωμένη και παχύτερη σέλα. Ο συνεπιβάτης μπορεί επίσης να υπολογίζει σε μια πιο ευρύχωρη (+30% σε πλάτος, +50% σε μήκος) και άνετη (+25 mm πάχος) σέλα και σε μια χειρολαβή πίσω που παρέχεται στάνταρ.

Κινητήρας V4 που προέρχεται από το MotoGP

Ο κινητήρας V4 Granturismo 1.158 cc είναι ελαφρύς, συμπαγής και εξαιρετικά ισχυρός. Παράγει 168 ίππους και 12,8 kgm ροπής, προσφέροντας γραμμική απόκριση και ομαλή λειτουργία. Με τεχνολογία Twin Pulse και ένα ειδικά σχεδιασμένο σύστημα εξάτμισης, ο ήχος του χαρακτηρίζεται από μια βαθιά και πλούσια ακουστική εμπειρία. Ο κινητήρας διαθέτει επίσης σύστημα απενεργοποίησης των πίσω κυλίνδρων, το οποίο μειώνει την κατανάλωση και τις εκπομπές όταν λειτουργεί σε χαμηλές στροφές ή σε στάση.

Πλαίσιο

Οι συναρπαστικές επιδόσεις του κινητήρα V4 Granturismo συνδυάζονται με απροσδόκητη ευκινησία και δυναμική για μια μοτοσυκλέτα αυτού του τύπου, γεγονός που μεταφράζεται σε οδηγική απόλαυση και ασφάλεια σε κάθε περίπτωση.

Η XDiavel V4 έχει βάρος 229 kg σε κατάσταση λειτουργίας, επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση 6 kg σε σύγκριση με την XDiavel 1260 S, χάρη στο χαμηλό βάρος του V4 Granturismo και στοχευμένες παρεμβάσεις σε πολλά στοιχεία της μοτοσυκλέτας. Όλα αυτά συνδυάζονται με την εκλεπτυσμένη ποιότητα των εξαρτημάτων. Η μοτοσυκλέτα είναι εξοπλισμένη με ένα ανεστραμμένο πιρούνι με καλάμια 50 mm και ένα αμορτισέρ με διάταξη cantilever, και τα δύο πλήρως ρυθμιζόμενα.

Το αποτέλεσμα είναι μια μοτοσυκλέτα ικανή να παράγει εκπληκτική επιτάχυνση και επιβράδυνση με μεγάλη ευκολία και ασφάλεια. Η απόδοση των 168 ίππων του V4 Granturismo, σε συνδυασμό με το πίσω ελαστικό 240/45 και τις ειδικές σχέσεις μετάδοσης, εξασφαλίζει επιτάχυνση από 0 σε 100 km/h σε λιγότερο από 3”, με μια πραγματικά εντυπωσιακή ώθηση.

Το σύστημα πέδησης, με δίσκους 330 mm και δαγκάνες Brembo Stylema, εξασφαλίζει επιδόσεις ρεκόρ, με μέγιστες τιμές επιβράδυνσης 11,5 m/s2. Μια τιμή που γενικά χαρακτηρίζει τις αγωνιστικές μοτοσυκλέτες και είναι εφικτή μόνο χάρη σε μια εξαιρετικά ψαγμένη ρύθμιση του συστήματος ABS, ενισχύοντας την ασφάλεια σε όλες τις συνθήκες.

Ηλεκτρονικά

Ο αναβάτης μπορεί να εκμεταλλευτεί πλήρως και με ασφάλεια τις επιδόσεις της XDiavel V4 χάρη σε ένα πλήρες και αποτελεσματικό πακέτο ηλεκτρονικών συστημάτων. Η XDiavel V4 προσφέρει 3 Power Modes και 4 Riding Modes: Sport, Touring, Urban και Wet, χάρη στα οποία ο αναβάτης μπορεί να προσαρμόσει την απόδοση του κινητήρα και την παρέμβαση των συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης - Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control και Cornering ABS - στην εκάστοτε κατάσταση και στις προτιμήσεις του.

Το Cruise Control κάνει τα ταξίδια στον αυτοκινητόδρομο πιο χαλαρωτικά, ενώ το Ducati Quick Shift up/down, που προέρχεται από αυτό της νέας Panigale V4, κάνει τη χρήση του κιβωτίου ταχυτήτων λιγότερο αγχωτική και πιο αποτελεσματική στη σπορ οδήγηση. Τέλος, το Launch Control εγγυάται εκρηκτικές εκκινήσεις όταν θέλετε να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις εκρηκτικές επιταχύνσεις της XDiavel V4.

Ο αναβάτης μπορεί να διαχειριστεί όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα μέσω των χειριστηρίων οπίσθιου φωτισμού στο τιμόνι και της νέας έγχρωμης οθόνης TFT 6,9" με αναλογία διαστάσεων 8:3, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Panigale V4. Η οθόνη προσφέρει επίσης συνδεσιμότητα Bluetooth για σύζευξη του smartphone για κλήσεις, μηνύματα κειμένου και μουσική, ή χρήση του συστήματος πλοήγησης Turn-by-turn (διατίθεται ως αξεσουάρ) μέσω της εφαρμογής Ducati Link. Το προστατευτικό κρύσταλο χρησιμοποιεί τεχνολογία Optical Bonding για να εξασφαλίσει βέλτιστη αναγνωσιμότητα σε μαύρο φόντο ακόμη και κατά τη διάρκεια της ημέρας.

XDiavel V4 Χρώματα

● Burning Red

● Black Lava

Κύρια στάνταρ χαρακτηριστικά

● Κινητήρας V4 Granturismo, 1.158 cc

● 168 hp στις 10.750 rpm, 126 Nm (12.8 kgm) στις 7.500 rpm

● Μονοκόκ πλαίσιο αλουμινίου

● Ρεζερβουάρ 20 λίτρων

● Πλήρης προβολέας LED με διπλό C DRL και "Welcome Effect" κατά την ενεργοποίηση

● Πλήρες πίσω φως LED κάτω από το ουραίο τμήμα με "Welcome Effect"

● Λειτουργία "Coming Home"

● Πλήρως ρυθμιζόμενο πιρούνι 50 mm

● Πλήρως ρυθμιζόμενο monoshock

● Μονόμπρατσο ψαλίδι αλουμινίου

● Σύστημα πέδησης με διπλό δίσκο 330 mm και μονομπλόκ δαγκάνες Brembo Stylema μπροστά

● Πίσω ελαστικό 240/45 Diablo Rosso III

● Τελική μετάδοση με αλυσίδα

● Ζάντες από χυτό αλουμίνιο

● Οθόνη TFT 6,9" και αναλογία διαστάσεων 8:3 με ενσωμάτωση Bluetooth, εφαρμογή Ducati Link

● Προαιρετικό ενσωματωμένο σύστημα πλοήγησης Turn-by-turn

● 3 Power Modes, 4 Riding Modes (Sport, Touring, Urban, Wet)

● Προσαρμόσιμη θέση οδήγησης με δύο θέσεις για τα μαρσπιέ του αναβάτη

● Παρεχόμενη χειρολαβή επιβάτη

● Πακέτο ηλεκτρονικών τελευταίας γενιάς με μονάδα αδρανειακής μέτρησης 6 αξόνων (6D IMU): ABS Cornering. Ducati Traction Control (DTC). Ducati Wheelie Control (DWC). Ducati Power Launch (DPL). Ducati Quick Shift up/down (DQS), Cruise Control