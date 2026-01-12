Νεαρή νόμιζε ότι είχε πονοκέφαλο από το ποτό και τελικά πέθανε από σπάνια παρενέργεια

Σε σοκ είναι η οικογένεια μιας 19χρονης, της Άιν Ρόουζ Χερστ από το Μπόλτον, που ενώ νόμιζε ότι είχε πονοκέφαλο από το ποτό τελικά πέθανε από θρόμβο αίματος που συνδέεται με το αντισυλληπτικό χάπι Femodette.

Ο αδελφός της, 27 ετών, που θέλει να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τις «επικίνδυνες» παρενέργειες των αντισυλληπτικών φαρμάκων, είπε: «Κανείς δεν πιστεύει ότι θα συμβεί σε αυτόν, όλοι υποθέτουν πάντα ότι θα συμβεί σε κάποιον άλλο. Αλλά η Άιν ήταν ένα φυσιολογικό, υγιές κορίτσι που έπαιρνε αυτό το χάπι για τέσσερα χρόνια χωρίς να την επηρεάζει. Και τότε, μια μέρα, αυτό άλλαξε».

«Από τους εκατοντάδες ανθρώπους που πήγαν στην κηδεία της, νομίζω ότι οι μισοί από αυτούς θα μπορούσαν να πουν ότι ήταν η καλύτερή τους φίλη», πρόσθεσε.

Όπως αναφέρει το BBC σε ρεπορτάζ, το Σάββατο 8 Μαρτίου, η Άιν είχε βγει και ο πονοκέφαλος με τον οποίο ξύπνησε την Κυριακή αρχικά θεωρήθηκε ως ένα συνηθισμένο hangover. Μεταφέρθηκε στο Royal Bolton Hospital την Τρίτη 11 Μαρτίου και οι γιατροί ανακάλυψαν ότι ο έντονος πονοκέφαλος της ήταν, στην πραγματικότητα, μια σοβαρή διόγκωση στον εγκέφαλο. Πέθανε δύο ημέρες μετά.



«Στην αρχή έμοιαζε με ένα όνειρο, σαν να μην είχε συμβεί πραγματικά», είπε ο αδελφός της. «Ήταν δύσκολο, πολύ δύσκολο. Ήταν κάτι παραπάνω από αδελφή – ήταν σαν να χάσαμε μια καλύτερη φίλη και μια αδελφή ταυτόχρονα».

Τι έδειξε το πόρισμα

Μετά από οκτώ μήνες, μια έρευνα στο δικαστήριο του Μπόλτον στις 27 Νοεμβρίου αποφάνθηκε ότι ο θάνατός της προκλήθηκε από εκτεταμένη εγκεφαλική φλεβική θρόμβωση (CVST) – μια «αναγνωρισμένη αλλά σπάνια παρενέργεια» του Femodette.

Πρόκειται για ένα αντισυλληπτικό, που λαμβάνεται από το στόμα, καθημερινά για 21 ημέρες, ακολουθούμενο από επτά ημέρες διακοπής. Γνωστό ως συνδυαστικό χάπι, περιέχει δύο τύπους διαφορετικών ορμονών, οιστρογόνο και προγεστογόνο.



Οι χρήστες όλων των συνδυαστικών ορμονικών αντισυλληπτικών διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο θρόμβωσης του αίματος, σύμφωνα με το British National Formulary (BNF), έναν φαρμακευτικό οδηγό αναφοράς για την ασφαλή χρήση φαρμάκων από επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου.



Ο κίνδυνος είναι ιδιαίτερα αυξημένος «κατά το πρώτο έτος και, ενδεχομένως, μετά την επανέναρξη της χρήσης συνδυασμένων ορμονικών αντισυλληπτικών μετά από διακοπή τεσσάρων εβδομάδων ή περισσότερο», σύμφωνα με το BNF.

Η νεαρή έπαιρνε Femodette τακτικά για τέσσερα χρόνια «χωρίς καμία παρενέργεια» πριν από την ετήσια εξέτασή της τον Δεκέμβριο του 2024, είπε ο αδελφός της.



Κατά τη διάρκεια αυτής της εξέτασης, η ίδια ενημερώθηκε ότι η αρτηριακή της πίεση ήταν «ασυνήθιστα» υψηλή, στα 140/93 mmHg, και της δόθηκε η οδηγία να σταματήσει αμέσως τη λήψη του αντισυλληπτικού χαπιού.

Βγήκε από το ραντεβού αρκετά ανήσυχη και έκλεισε αμέσως νέο ραντεβού με τον οικογενειακό της γιατρό. Το ραντεβού έγινε στις 6 Ιανουαρίου και της δόθηκε η οδηγία να ξαναρχίσει τη λήψη Femodette, καθώς η αρτηριακή της πίεση - τώρα 130/90 mmHg - ήταν εντός των ορίων. Έτσι, έφυγε με συνταγή για έξι μήνες και πέθανε τρεις μήνες αργότερα.



Η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το φάρμακο που οδήγησε στο θάνατο της 19χρονης είχε «συνταγογραφηθεί σωστά», σύμφωνα με τις οδηγίες του Ηνωμένου Βασιλείου.



Ο αδελφός της είπε ότι η έρευνα είχε προσφέρει κάποια ανακούφιση στην οικογένειά του, παρά την οδύνη που προκάλεσε και ότι δεν θεωρούσε κανέναν υπεύθυνο για τον θάνατο της αδελφής του.

Τα συμπτώματα που πρέπει να σας κινητοποιήσουν

Το NHS υπογραμμίζει ότι οι θρόμβοι αίματος επηρεάζουν έως και 1 στα 1.000 άτομα που χρησιμοποιούν συνδυαστικά ορμονικά αντισυλληπτικά, όπως το χάπι.



Η άτυχη κοπέλα είχε θρόμβο αίματος στον εγκέφαλο, γνωστό ως CVST, τα συμπτώματα του οποίου - σύμφωνα με την Thrombosis UK - είναι τα εξής: