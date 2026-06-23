Νέες περιοδείες - οικονομία: Δεν διακινδυνεύει την «ατζέντα» του ο Μητσοτάκης

Η υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου επαναφέρει το MM στη γνώριμη θέση της διαχείρισης κρίσεων, ωστόσο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη η οικονομία παραμένει κορυφαία προτεραιότητα για την κυβέρνηση, οπότε δεν αποκλείεται να παρέμβει στη Βουλή αύριο Τετάρτη στο πλαίσιο του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει ενισχύσεις και επιδόματα, όπως τα 150 ευρώ ανά παιδί και τα 300 ευρώ στους συνταξιούχους, τις 72 δόσεις και τον εξωδικαστικό μηχανισμό, τη στεγαστική πολιτική, αλλά και αναπροσαρμογές σε μισθούς και συντάξεις.

Το μήνυμα, που θα επαναλάβει είναι ότι η συνετή δημοσιονομική πολιτική οδηγεί σε υπερπλεονάσματα, που επιστρέφουν ως μέρισμα ανάπτυξης σε όλους εκείνους που το έχουν ανάγκη.

Επίσης και σύμφωνα με τον σχεδιασμό, που ξεδιπλώνεται στον άξονα Μέγαρο Μαξίμου – Πειραιώς η επόμενη περιοδεία του πρωθυπουργού, πιθανώς προς τα τέλη της εβδομάδας θα είναι εντός του λεκανοπεδίου και δη στα νότια της Β΄ Αθηνών.