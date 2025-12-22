Νέες συνεργασίες για την Continental Tyres

Η Continental ενισχύει ακόμη περισσότερο την παγκόσμια παρουσία της ως προμηθευτής εργοστασιακού εξοπλισμού, εξασφαλίζοντας νέες εγκρίσεις ελαστικών για τέσσερις σημαντικές αυτοκινητοβιομηχανίες: Mercedes-Benz, Hyundai, Porsche και Renault.

Οι εγκρίσεις αφορούν μοντέλα από διαφορετικές κατηγορίες, από premium και ηλεκτρικά SUV έως compact αυτοκίνητα πόλης, επιβεβαιώνοντας την τεχνολογική υπεροχή και αξιοπιστία των ελαστικών Continental.

Porsche Macan (Electric): Επιλογή ανάμεσα σε SportContact 6, CrossContact RX και WinterContact TS 860 S

Η Porsche έχει εγκρίνει μια σειρά premium ελαστικών Continental για το νέο ηλεκτρικό Macan, ανάλογα με τις ανάγκες του οδηγού και την εποχή:

• SportContact 6 για μέγιστη σπορ απόδοση και υψηλές ταχύτητες

• CrossContact RX για άνεση και μειωμένο θόρυβο σε καθημερινή χρήση

• WinterContact TS 860 S για κορυφαία ασφάλεια τον χειμώνα.

Όλες οι εκδόσεις φέρουν σήμανση XL, για αυξημένη αντοχή και φορτίο.

Mercedes-Benz GLE & GLS: EcoContact 6 Q

Η Mercedes-Benz επιλέγει, για ακόμη μία φορά, την Continental για τον εργοστασιακό εξοπλισμό των GLE και GLS. Τα SUVs εξοπλίζονται με το EcoContact 6 Q, ένα ελαστικό σχεδιασμένο για υψηλή ενεργειακή απόδοση, μεγάλη χιλιομετρική διάρκεια και εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα θορύβου .

Hyundai IONIQ 9: PremiumContact C με τεχνολογία ContiSilent

Το νέο ηλεκτρικό Hyundai IONIQ 9 εξοπλίζεται εργοστασιακά με το PremiumContact C σε διάσταση 21 ιντσών, με ενισχυμένη XL σήμανση και τεχνολογία ContiSilent που μειώνει τον εσωτερικό θόρυβο έως και 9 dB. Το ελαστικό ανταποκρίνεται άριστα στις απαιτήσεις των μεγάλων ηλεκτρικών οχημάτων, προσφέροντας σταθερότητα, ακριβή χειρισμό και υψηλή άνεση κύλισης .

Renault Clio: Το νέο μοντέλο εξοπλίζεται παγκοσμίως με EcoContact 7

Η Continental εξασφαλίζει παγκόσμια έγκριση ελαστικών για το νέο Renault Clio, το οποίο θα εξοπλίζεται με το EcoContact 7, σε διαστάσεις 16 και 18 ιντσών. Το ελαστικό προσφέρει υψηλή ενεργειακή απόδοση, μειωμένο θόρυβο και βελτιστοποιημένη αεροδυναμική, χάρη στη νέα τεχνολογία Smart Energy Casing και την ειδική δομή “aerodimple” στα πλευρικά τοιχώματα.

Η στρατηγική σημασία των νέων συνεργασιών

Οι νέες εγκρίσεις υπογραμμίζουν τη δέσμευση της Continental στην ανάπτυξη τεχνολογιών που υποστηρίζουν:

• Τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση

• Την υψηλή ενεργειακή απόδοση

• τη μέγιστη ασφάλεια σε όλες τις συνθήκες

• Τη μείωση θορύβου και την ενισχυμένη οδηγική άνεση

Με περισσότερα από 150 χρόνια ιστορίας και ηγετική θέση στην παγκόσμια αγορά ελαστικών, η Continental συνεχίζει να αποτελεί βασικό συνεργάτη των κορυφαίων αυτοκινητοβιομηχανιών παγκόσμια.