Νεκρός κρατούμενος στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας

Απογευματινές ώρες σήμερα (27 Μαρτίου 2026) στα κρατητήρια του Αστυνομικού Τμήματος Ομόνοιας, αλλοδαπός κρατούμενος, ο οποίος τελούσε υπό διοικητική κράτηση, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.



Άμεσα αστυνομικοί του τμήματος Ομονοίας παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στον άνδρα, ενώ κλήθηκε ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., το πλήρωμα του οποίου, κατά την άφιξή του, διαπίστωσε τον θάνατό του.



Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας, ενώ στο σημείο κλήθηκε και μετέβη ιατροδικαστής.



Σημειώνεται ότι την 01:30 της ίδιας ημέρας, ο θανών είχε μεταφερθεί σε νοσοκομείο λόγω αδιαθεσίας, όπου υπεβλήθη σε ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια μεταφέρθηκε πίσω στο ΑΤ Ομόνοιας στις 10:10.



Τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων τέθηκαν υπόψη του ιατροδικαστή, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου θα προσδιοριστούν μετά την ολοκλήρωση της νεκροψίας – νεκροτομής. Διενεργούνται όλες οι απαραίτητες ενέργειες από κλιμάκιο αρμόδιας διεύθυνσης της ΕΛΑΣ.