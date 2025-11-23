Ισραήλ: Νεκρός ο αρχηγός του γενικού επιτελείου της Χεζμπολάχ - Βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον Χαϊθάμ Αλί Ταμπαταμπάι, τον οποίο παρουσίασε ως «αρχηγό του γενικού επιτελείου» της Χεζμπολάχ, κατά την επίθεση κατά πολυώροφης πολυκατοικίας σε συνοικία νότια της Βηρυτού.

Ο στρατός «έπληξε στην περιοχή της Βηρυτού και εξόντωσε τον τρομοκράτη Χαϊθάμ Αλί Ταμπαταμπάι, αρχηγό του γενικού επιτελείου της Χεζμπολάχ», αναφέρεται στο κείμενο της ανακοίνωσης που εκδόθηκε στο οποίο ο άνδρας χαρακτηρίζεται «παράγοντας κλειδί και βετεράνος» της σιιτικής λιβανικής οργάνωσης.





Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την επίθεση.



Νωρίτερα η Χεζμπολάχ είχε ανακοινώσει ότι «προσωπικότητα της αντίστασης» κατά του Ισραήλ σκοτώθηκε κατά τη σημερινή ισραηλινή επίθεση.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν κάλεσε τη διεθνή κοινότητα «να παρέμβει με σοβαρότητα και ισχύ για να τερματίσει τις (ισραηλινές) επιθέσεις κατά του Λιβάνου» τονίζοντας ταυτόχρονα ότι ο Λίβανος από την πλευρά του τηρεί την κατάπαυση του πυρός.

Νωρίτερα το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, επιβεβαίωσε ότι η εντολή για την επίθεση στον Λίβανο κατά της Χεζμπολάχ δόθηκε «κατόπιν εισήγησης του υπουργού Άμυνας και του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων».



Βίντεο που κάνουν το γύρο του διαδικτύου, φέρεται να αποτυπώνουν την επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα την «εξουδετέρωση» του ηγετικού στελέχους της Χεζμπολάχ:

Hezbollah’s Chief of Staff Haytham Ali Tabatabai has been killed in an Israeli airstrike in Beirut, Lebanon.



Attacks against Hezbollah will intensify as long as the Lebanese Army doesn’t disarm Hezbollah as agreed on in the ceasefire deal with Israel. pic.twitter.com/z1s3QIFFn4 — Visegrád 24 (@visegrad24) November 23, 2025

