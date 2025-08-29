Nemo: Με ολοκαίνουργιο τραγούδι και ένα ευφάνταστο εξώφυλλο του άλμπουμ κερδίζει τις εντυπώσεις

Το «Eurostar» Nemo κυκλοφορεί το ολοκαίνουργιό του τραγούδι, ένα γεμάτο ενέργεια fungky glam pop κομμάτι που παράλληλα λειτουργεί και σαν προπομπός του νέου του άλμπουμ «ARTHOUSE» που θα κυκλοφορήσει στις 10 Οκτωβρίου. Το άλμπουμ έχει γραφτεί μαζί με τους Mia Gladstone, Liam Maye & Pom Pom σε Λονδίνο και Παρίσι και αναμένεται να ενθουσιάσει το φανατικό κοινό του.

Η ανακοίνωση της ημερομηνίας κυκλοφορίας έρχεται καθώς ο τραγουδιστής κυκλοφόρησε το εξώφυλλο του άλμπουμ που θα περιλαμβάνει 14 κομμάτια μεταξύ αυτών και το τραγούδι τους, «The Code», που κέρδισε τη Eurovision.

Από τη νίκη του στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2024, ο Nemo έχει κυκλοφορήσει τρία ακόμη single: τα «Eurostar», «Casanova» και «Unexplainable». Αξίζει να αναφέρουμε ότι το «Unexplainable» έκανε την πρεμιέρα του στον τελικό του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision 2025 στη Βασιλεία και έχει ακουστεί πάνω από 3 εκατομμύρια φορές.

Ο Nemo κέρδισε τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2024 για την Ελβετία με το τραγούδι «The Code» και αυτή ήταν η τρίτη νίκη της Ελβετίας στην ιστορία του διαγωνισμού, μετά την Lys Assia το 1956 και την Céline Dion το 1988.