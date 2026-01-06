Νένα Χρονοπούλου: Είχα φτάσει να ζυγίζω 99 κιλά και είπα «αυτό το πλάσμα είναι παραμορφωμένο»
Όπως εξήγησε με την βοήθεια γιατρού, μπήκε σε διατροφή, έκοψε τα γλυκά και ξεκίνησε τη γυμναστική.
Την Νένα Χρονοπούλου είχε καλεσμένη η εκπομπή Super Κατερίνα η οποία αναφέρθηκε στην εικόνα της και αποκάλυψε πως έφτασε να ζυγίζει 99 κιλά.
«Είδα στη ζυγαριά 99,800 και λέω «ρε συ, τι έπαθες; Τι έκανα;. Ποια είν’ αυτή;». Αυτό το πλάσμα εκεί είναι παραμορφωμένο. Δεν ήταν η Νένα, γιατί εγώ ήμουνα πάντα 57-59 κιλά.
Όταν είδα τη συγκεκριμένη γυναίκα, λέω «κάτι έχεις πάθει». Τότε είχα ζάχαρο και δεν είχα καταλάβει ότι έχω ζάχαρο. Λοιπόν, εγώ τι έκανα; Είχα περάσει από διάφορους γιατρούς, από διάφορες ειδικότητες για να μου πουν πώς να χάσω τα κιλά, πώς να αποσυμφορηθεί μετά την εξωσωματική ο οργανισμός μου… δεν τα είχα καταφέρει, πολλές προσπάθειες» εξομολογήθηκε.
«Δεν έβλεπαν την παραμόρφωση, θεωρούσαν ότι τρώω. Φτάνω λοιπόν στο Στέφανο το Σταθάκη, να ’ναι καλά ο φίλος μου, και του λέω «τι θα κάνω με αυτό εδώ πέρα»; και μου λέει «αυτό είναι σπλαχνικό λίπος, αυτό είναι ζάχαρο». Την άλλη μέρα μετρήθηκα, είχα 1,69 νηστική.
Εκείνη την ημέρα επιτόπου έκοψα τα πάντα, τέλος. Είναι εχθρός μου πια η ζάχαρη, τα γλυκά. Μου έδωσε ειδική διατροφή, μπήκα σε μία πολύ ισορροπημένη διατροφή, ανέβηκα και πάνω στο διάδρομο...» είπε εξηγώντας πώς κατάφερε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα υγείας που είχε.