Νένα Χρονοπούλου: Είχα φτάσει να ζυγίζω 99 κιλά και είπα «αυτό το πλάσμα είναι παραμορφωμένο»

Την Νένα Χρονοπούλου είχε καλεσμένη η εκπομπή Super Κατερίνα η οποία αναφέρθηκε στην εικόνα της και αποκάλυψε πως έφτασε να ζυγίζει 99 κιλά.

«Είδα στη ζυγαριά 99,800 και λέω «ρε συ, τι έπαθες; Τι έκανα;. Ποια είν’ αυτή;». Αυτό το πλάσμα εκεί είναι παραμορφωμένο. Δεν ήταν η Νένα, γιατί εγώ ήμουνα πάντα 57-59 κιλά.

Όταν είδα τη συγκεκριμένη γυναίκα, λέω «κάτι έχεις πάθει». Τότε είχα ζάχαρο και δεν είχα καταλάβει ότι έχω ζάχαρο. Λοιπόν, εγώ τι έκανα; Είχα περάσει από διάφορους γιατρούς, από διάφορες ειδικότητες για να μου πουν πώς να χάσω τα κιλά, πώς να αποσυμφορηθεί μετά την εξωσωματική ο οργανισμός μου… δεν τα είχα καταφέρει, πολλές προσπάθειες» εξομολογήθηκε.

«Δεν έβλεπαν την παραμόρφωση, θεωρούσαν ότι τρώω. Φτάνω λοιπόν στο Στέφανο το Σταθάκη, να ’ναι καλά ο φίλος μου, και του λέω «τι θα κάνω με αυτό εδώ πέρα»; και μου λέει «αυτό είναι σπλαχνικό λίπος, αυτό είναι ζάχαρο». Την άλλη μέρα μετρήθηκα, είχα 1,69 νηστική.

Εκείνη την ημέρα επιτόπου έκοψα τα πάντα, τέλος. Είναι εχθρός μου πια η ζάχαρη, τα γλυκά. Μου έδωσε ειδική διατροφή, μπήκα σε μία πολύ ισορροπημένη διατροφή, ανέβηκα και πάνω στο διάδρομο...» είπε εξηγώντας πώς κατάφερε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα υγείας που είχε.