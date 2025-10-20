Νένα Χρονοπούλου: «Τα φίλτρα στις φωτογραφίες έγιναν παρελθόν» - Έκανε λίφτινγκ και μας το δείχνει

Η Νένα Χρονοπούλου αποφάσισε να πάρει την ομορφιά στα χέρια της και να μην αφήσει τον χρόνο να κάνει ό,τι θέλει πάνω της. Με τη βοήθεια της ιατρικής, η ηθοποιός έκανε λίφτινγκ προσώπου και όλο χαρά που πέτυχε και δεν την μεταμόρφωσε σε μια άλλη (έχουν δει κι έχουν δει τα μάτια μας με διάφορες celebrities εδώ και αλλού) μας το έδειξε στη σελίδα της στο Facebook ευχαριστώντας τον γιατρό της για το μικρό θαύμα που έκανε…

«Χωρίς παραμόρφωση»

Η ηθοποιός μας έδειξε το νέο της λουκ και έγραψε στο Facebook: «Μόνο εσύ χαρίζεις φρεσκάδα, λάμψη και νιότη χωρίς παραμόρφωση. Ευχαριστώ για τον χρόνο που γύρισες πίσω για εμένα. Πώς το είπαμε αγαπημένε μου; Deep plane facelift. Και κάπως έτσι τα φίλτρα έγιναν παρελθόν. Ποιος είπε πως η παραμόρφωση είναι η μόνη διαδρομή για τη φροντίδα μας».

Θετικά σχόλια

Κάτω από το post της Χρονοπούλου ακολούθησαν εγκωμιαστικά σχόλια για την εμφάνισή της, αλλά και τον χαρακτήρα της… «Καρακουκλάρα, ματάρες, δυνατή ψυχή, θεάρα, αστέρι, φανταστική υπέροχη, λαμπερή, μαχήτρια, εκπληκτική, θεότητα, καλλονή», ήταν μόνο μερικά από αυτά τα σχόλια και όχι άδικα, αφού ό,τι έκανε η Νένα στο πρόσωπό της όντως δεν την παραμόρφωσε, δεν αλλοίωσε καθόλου τα χαρακτηριστικά της, είναι λες και απλώς κάποιος την γύρισε μερικά χρόνια πίσω…